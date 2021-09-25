Российский сухогруз "Русич-10" и турецкий Tahsin İmamoğlu столкнулись в проливе Босфор. Об этом сообщает Anadolu.

По данным журналистов, российское судно следовало из района Гемлик провинции Бурса в Россию. А турецкий корабль следовал из провинции Коджаэли в промышленный порт Карадениз Эрегли в Черном море.

Само столкновение произошло у берегов района Йеникей в Стамбуле. По предварительной информации, пострадавших или погибших нет. На место направили катера спасателей.

Напомним, "Страна" писала о том, как в конце августа в Критском море затонул сухогруз Sea Bird. Он вез 7 тысяч тонн украинской пшеницы. Причиной аварии стало столкновение сухогруза с еще одним грузовым судном. К счастью, в результате инцидента никто из членов экипажа затонувшего корабля не пострадал. На борту в момент аварии было 16 человек.

Также "Страна" писала, что в марте в Черном море затонул российский сухогруз Volgo Balt 179, на борту которого было 13 членов экипажа, все - украинцы. Десять человек удалось спасти, двое погибли. Авария произошла неподалеку от побережья Румынии.