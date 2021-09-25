В день годовщины крушения самолета Ан-26 в Харьковской области генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование находится на завершающей стадии и дело скоро передадут в суд.

Об этом она написала у себя в Facebook.

По словам генпрокурора, дело за полшага до суда. Венедиктова заявила, что стороны получили доступ к материалам расследования еще 5 мая. Сейчас все пострадавшие уже ознакомились с ними. Также изучили материалы четверо подозреваемых и их адвокаты.

Венедиктова заявляет, что еще один подозреваемый и его защитник находятся все еще в процессе ознакомления, но скоро они завершат его.

"Вместе с тем, подозреваемый, который уже уволен с должности командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины, ни разу в Государственное бюро расследований не явился и не ознакомился с материалами досудебного расследования", - написала генпрокурор.

По ее словам, адвокаты экс-командующего Воздушных сил затягивают рассмотрение дела.

"20 сентября следственным судьей оставлено без удовлетворения жалобу защитника экс-командующего Воздушных сил ВСУ на сообщение о подозрении. Поэтому только из-за ненадлежащего процессуального поведения подозреваемого обвинительный акт еще не направлен в суд", - рассказала Венедиктова.

Напомним, 25 сентября прошлого года в Харьковской области упал самолет АН-26. Катастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 человек, 26 из них погибли.

В декабре прошлого года ГБР вручило подозрение командующему ВС ВСУ Сергею Дроздову в связи с этой катастрофой. В конце апреля по этому делу обвинения вручили двум военным и депутату Харьковского облсовета.

В мае этого года Печерский суд Киева отправил троих фигурантов дела о катастрофе под ночной домашний арест.

Позже Госбюро расследований установило, что одной из причин крушения самолета Ан-26 возле Чугуева Харьковской области стало выполнение полетов конвейерным способом ради экономии топлива.