Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество недопустимо близко подошло к ядерному уничтожению. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Во всем мире хранится около 14 000 единиц ядерного оружия. Человечество остается недопустимо близким к ядерному уничтожению", - говорится в сообщении.

В то же время Гутерриш призвал "рассеять тучи" ядерного конфликта и ликвидировать боезапасы, чтобы "открыть новую эру доверия и мира".

Также "Страна" писала, что уже через месяц Иран может завладеть достаточным количеством материала, чтобы произвести одну ядерную боеголовку. Это стало возможно благодаря тому, что летом при помощи усовершенствованных центрифуг местные ученые ускорили обогащение урана до 60%.

Напомним, в конце прошлого года Джо Байден сообщил о готовности вернуть США в ядерную сделку с Ираном.

Также мы писали о том, что США осудили испытания Ираном баллистической ракеты, способной доставлять ядерные боеголовки в Европу. Здесь отметили, что такие действия нарушают резолюцию Совбеза ООН и усиливают риски эскалации в регионе.