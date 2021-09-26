В воскресенье, 26 сентября, умер участник и один из основателей рок-группы Status Quo Алан Ланкастер.

Об этом сообщает SMH.

"Ланкастер умер в воскресенье утром в своем доме в Сиднее в окружении своей семьи", - говорится в сообщении.

Позже информацию подтвердил и близкий друг музыканта Крейг Беннет. По его словам, Ланкастер некоторое время страдал от рассеянного склероза.

"Я убит горем, объявив о кончине Алана Ланкастера, британского короля музыки, бога гитары и члена-основателя культовой группы Status Quo", - написал он.

Status Quo – известная британская рок-группа, основанная Аланом Ланкастером и гитаристом Фрэнсисом Росси в 1962 году в Лондоне.

С 2005 года группа является рекордсменом Великобритании по количеству синглов, входивших в официальный чарт.

22 сингла группы входили в британскую "десятку". Всего в 2008 году было продано 118 млн пластинок Status Quo.

Напомним, Борис Горячев, на протяжении почти двух десятков лет работавший солистом российского коллектива "Хор Турецкого", умер после трех недель борьбы с коронавирусной инфекцией. В октябре ему должно было исполниться 50 лет.

Как сообщала "Страна", 15 июля не стало и известнейшего рок-музыканта и актера Петра Мамонова. Его тоже убил коронавирус.