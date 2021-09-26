В Австралии велосипедист Питер Стоукс в честь 30-летия альбома Nevermind группы Nirvana решил воссоздать его обложку с помощью веломаршрута, который фиксировал на GPS.

Об этом сообщает ABC.

Так, Питер построит маршрут через приложение Strava, отслеживающее активность спортсменов. В нем он изобразил обложку альбома, используя в качестве холста городские улицы.

Сама поездка заняла восемь часов, хотя на планирование мероприятия Стоукс потратил несколько месяцев. На протяжении всей поездки спортсмен слушал культовый альбом любимой группы.

Во время общения с журналистами спортсмен рассказал, что идея пришла к нему в голову во время просмотра своей старой коллекции пластинок. Когда ему попал в руки Nevermind, он вспомнил, что в этом году альбому исполняется 30 лет.

Больше всего времени у него занял поиск мест, необходимых для "рисования" лица малыша на обложке.

Напомним, адвокат 30-летнего Спенсера Элдена, фото которого в четырехмесячном возрасте появилось на обложке культового альбома группы Nirvana Nevermind (1991), потребовала отредактировать снимок и скрыть гениталии младенца. Также она заявила, что ее подзащитный опасается насмешек на фоне повышенного интереса к альбому из-за 30-летия со дня его выхода.