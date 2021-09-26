Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что стороны конфликта Северного Косова - Белград и Приштина - должны немедленно разрядить обстановку в регионе, вывести оттуда силы спецназначения и ликвидировать блокпосты.

Об этом говорится заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Сербия и Косово должны без предварительных условий разрядить ситуацию в регионе путем немедленного вывода полицейских спецсил и разбора блокпостов. Любые дальнейшие провокации или односторонние и не скоординированные действия будут неприемлемы", - отметил Боррель, подчеркнув, что находится по этой теме в контакте с генсеком НАТО.

По словам президента Сербии Александара Вучича, полная оккупация севера Косова и Метохии приштинским спецназом продолжается 7-й день "под громогласное молчание" международного сообщества.

"Семь дней продолжается полная оккупация военными машинами севера Косова и Метохии, которую проводит Приштина. И все в международном сообществе "громогласно молчат". Правда, все иногда обеспокоены, когда на территории Центральной Сербии увидят сербские вертолёты и самолёты, поскольку, видимо, они не должны существовать или не должны взлетать без одобрения (премьера Косова) Курти и международного сообщества", - обратился Вучич к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

17 февраля 2008 года Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии. Республику не признают Сербия, Украина, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других стран.

Напомним, в конце сентября в Косово запретили въезжать автомобилям с сербскими номерами. На границе начались протесты.

Также в прошлом году президент Сербии Александр Вучич утверждал, что Сербия не согласится признать Косово в обмен на членство в Европейском союзе.