В Парламенте Исландии, которая этим летом первая в Европе отменила все коронавирусные ограничения, женщин-депутатов в парламенте по результатам прошедших всеобщих выборов окажется больше, чем мужчин. Такая ситуация является уникальной в современной европейской истории.

Об этом сообщают в воскресенье западные издания.

В 63-местный Альтинг - однопалатный парламент - избрали 33 женщины (что составляет 52% от числа парламентариев). Ни в одной другой стране Европы нет более 50% женщин в высших законодательных органах власти. В то же время самое большое количество женщин-парламентариев работает в Швеции (47%).

Как передают СМИ, в исландских выборах победила правящая коалиция во главе с премьером Катрин Якобсдоттир, которая расширила свое большинство в парламенте.

В свою очередь позиции партии премьера "Движение левых зеленых "ослабли, а ее сторонников из правого лагеря окрепли.

Сейчас только лишь в пяти странах мира женщины занимают не меньше, чем половину мест в правительстве. Среди таких стран: Руанда (61%), Куба (52%), Никарагуа (51%), Мексика (50%) и ОАЭ (50%).

Впрочем, в отличие от других стран в Исландии нет квоты на женское представительство в парламенте. В то же время некоторые политсилы требуют, чтобы не менее определенного числа их кандидатов были женщинами.

Исландия долгое время была страной, которая занимала первые позиции в мире по обеспечению гендерного равенства.

Так, первый закон о равной оплате труда в независимости от пола в Исландии приняли еще в 1961 году.

В 1980 году Исландия стала первой страной в мире с женщиной-президентом, избранной по демократической процедуре. Более того, здесь предусматривается одинаковый отпуск по уходу за ребенком и для мужчин, и для женщин.

Ранее мы писали о том, что польские и венгерские власти смогли добиться исключения фразы "гендерное равенство" из проекта декларации, которую Евросоюз опубликует в пятницу по итогам саммита лидеров блока.

Кроме этого, еще весной канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия рискует свести на нет прогресс, достигнутый в области гендерного равенства, поскольку женщины берут на себя львиную долю ухода за детьми в условиях изоляции и с большей вероятностью будут работать на рабочих местах с повышенным риском.