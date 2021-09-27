В 2017 году, когда Джулиан Ассанж пятый год скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, ЦРУ составило заговор с целью его похищения и убийства, что вызвало споры в администрации Трампа по поводу законности и практичности такой операции.

Непосредственную роль в подготовке такого решения принимал тогдашний директор ЦРУ Майк Помпео, говорится в расследовании портала Yahoo News, как передает Телеграм-канал "Политика "Страны".

Организация WikiLeaks активно публиковала документы ЦРУ, что создавало для организации много проблем. Это в итоге обернулось самой большой потерей данных в истории агентства. Из-за этого Майк Помпео позволил рассматривать WikiLeaks как враждебную организацию, назвав ее публично "негосударственной враждебной разведывательной службой". После этого за Ассанжем начала вестись слежка и прослушка.

Источники портала связывают отсутствие одобрения крайней меры (убийства Ассанжа) противодействием со стороны Белого дома.

Джулиан Ассанж ранее находился в посольстве Эквадора в Лондоне, но в июле суд лишил его гражданства. Сейчас он под стражей в Великобритании, в США ему грозит до 175 лет тюрьмы за обнародование секретных документов.

Ранее "Страна" сообщала, что суд в Лондоне отказался освобождать Ассанжа под залог.