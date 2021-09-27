В Верховном суде прокуратура пытается обжаловать оправдательный приговор, вынесенный бывшему депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому ("Народный фронт") по делу о стрельбе в жителя Киевской области Вячеслава Химикуса.

Об этом говорится в судебных материалах дела.

Кассационная жалоба на оправдательный приговор была подана 13 сентября. Прокурор обратился с кассационной жалобой на решения Васильковского районного суда Киевской области и Киевского апелляционного суда. Он просит суд отменить данные решения и назначить новое рассмотрение дела в суде первой инстанции.

20 сентября Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, предоставив прокурору 10-дневный срок для устранения недостатков.

Как писала "Страна", Пашинский стрелял в Химикуса накануне Нового года в конце 2016-го, о преступлении стало широко известно 1 января 2017 года. Летом 2020 года ГБР вручило Пашинскому обвинительный акт по делу о стрельбе в человека, после чего дело направили в суд.

После этого Пашинский выплатил компенсацию Химикусу и тот отказался от претензий. Но суды продолжились, а прокуратура настаивала на тюремном сроке для бывшего депутата.