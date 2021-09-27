Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова выставила на аукцион очередную картину, на которой вполне узнаваемые украинские политики бегут из страны, "оседлав" всеми возможными способами американский военный самолет. Таким образом автор проводит аналогию с недавними событиями в оставленном американцами Афганистане, когда многие пытались сбежать из страны, ухватившись за военно-транспортный самолет США.

В частности, верхом на самолете прямо над кабиной пилотов расположились президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак - они замерли на картине в культовой позе из фильма "Титаник". Прямо на носу самолета прикреплен изолентой глава СБУ Баканов.

К борту самолета приклеились глава СНБО Алексей Данилов и замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который даже в такой, мягко говоря, некомфортной позе не выпускает из руки флажок с надписью "Большая стройка".

За самолетом также бегут экс-премьер Арсений Яценюк и экс-президент Петр Порошенко.

О выставленной на продажу картине под названием One way ticket, которая заряжена на комфортную эмиграцию, Светлана Крюкова сообщила в соцсети в понедельник, 27 сентября.

"Выставляю на аукцион картину. Масло, холст. Название "One way ticket". Стартовая цена 2200 у.е. Ставки делаем в комментариях или в личку", - говорится в сообщении.

По словам Крюковой, аукцион закроется сегодня в 16:00.

Напомним, 29 августа, заместитель главного редактора "Страны" выставила на аукцион картину под названием "Бумеранг", на которой изображен президент Зеленский, находящийся в тюрьме и читающий газету "Страна".

Также мы сообщали, что картину Светланы Крюковой с Чаусом за 6000$ купил Корбан, которого судья отправил в тюрьму шесть лет назад.