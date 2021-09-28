Городской совет города Гайворон Кировоградской области опубликовал видео с машинистами поезда, которые готовят еду прямо в камере сгорания (токе) паровоза. Таким образом власти решили привлечь в регион туристов.

Ролик появился в Фейсбуке горсовета 26 сентября под хэштегами #МандруйГайворонщиною и #МандруйКіровоградщиною (путешествуй по Гайворонщине и Кировоградщине).

На видео машинисты жарят яичницу на лопате в печке локомотива. При этом лотки с яйцами валяются прямо на полу, забросанном угольной пылью и золой.

Приготовив снедь, один из них счищает блюдо лопаткой на пластиковый поднос, а затем на той же лопате поджаривает сало.

В комментариях пользователи хвалят мужчин за находчивость и предлагают занести их в Книгу рекордов Гиннесса.

А кто-то грустно пошутил, что на видео - наше недалекое будущее без газа.

Между тем буквально в 2015 году украинцы высмеивали россиян, которым на Масленицу в Ставрополе раздавали блины на лопате.

Ранее "Страна" сообщала, как накануне Дня журналиста Зеленский пожарил шашлыки с представителями СМИ.

Мы также публиковали видео, как австралийские полицейские по аномальной жаре готовят яичницу на капотах машин.