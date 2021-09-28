Начиная с сегодняшнего дня, 28 сентября, в Украине заработали двадцать новых видеокомплексов автофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

Новый камеры появились на автомобильных дорогах в Запорожской, Закарпатской и Одесской областях.

Во Львовской области появилось 13 новых видеокамер:

на 10 км + 100 автодороги М-010 в направлении г. Ивано-Франково (ограничение скорости 50 км / ч),

на 447 км + 803 автодороги М-06 в направлении г. Броды (ограничение скорости 50 км / ч),

на 137 км + 971 автодороги М-09 в направлении г. Львов (ограничение скорости 50 км / ч),

на 4 км + 898 автодороги Н-17 направлении г. Луцк (ограничение скорости 50 км / ч),

на 12 км + 514 автодороги М-10-01 в направлении г. Скнилов (ограничение скорости 50 км / ч),

на 552 км + 486 автодороги М-06 в направлении г. Зубра (ограничение скорости 90 км / ч),

на 528 км + 459 автодороги М-06 в направлении г. Львов (ограничение скорости 50 км / ч),

на 523 км + 260 автодороги М-06 в направлении г. Чоп (ограничение скорости 50 км / ч),

на 439 км + 352 автодороги М-06 в направлении ул. Победы, г. Львов (ограничение скорости 50 км / ч),

на 541км + 451 автодороги М-06 в направлении с. Сосновка (ограничение скорости 50 км / ч),

на 541 км + 296 автодороги М-06 в направлении г. Каменнополь (ограничение скорости 50 км / ч),

на 510 км + 120 автодороги М-06 в направлении г. Запросов (ограничение скорости 50 км / ч),

на 3 км + 064 автодороги Н-17 в направлении г. Луцк (ограничение скорости 50 км / ч).

В Запорожской области установлено 4 прибора контроля: на 2 км + 090 автодороги Н-15 в направлении г. Запорожье (ограничение скорости 50 км / ч), на 526 км + 590 автодороги Н-08 в направлении г. Запорожье (ограничение скорости 50 км / ч), на 310 км + 530 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье (ограничение скорости 50 км / ч), на 310 км + 722 автодороги М-18 в направлении г. Мелитополь (ограничение скорости 90 км / ч).

В Закарпатской области появились 2 новых видеокамеры:

на 772 км + 750 автодороги М-06в направлении г. Ужгород (ограничение скорости 50 км / ч),

на 780 км + 785 автодороги М-06 в направлении г. Мукачево (ограничение скорости 50 км / ч).

В Одесской начала работать одна новая видеокамера:

на 3 км + 015 автодороги Т-16-28 в направлении г. Киев (ограничение скорости 90 км / ч).

По словам Билошицкого, общее количество камер автоматической фиксации нарушений ПДД увеличилось до 158.

Напомним, в феврале камеры автофиксации нарушений ПДД получили новую функцию - начали фиксировать нарушение проезда по полосе общественного транспорта.

Также сообщалось, что за два первых месяца работы камер видеофиксации нарушители ПДД принесли в бюджет более 72 млн гривен.