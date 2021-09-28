В России впервые официально подтвердили факт работы своих частных военных компаний за рубежом. А именно - в африканской стране Мали.

Названия ЧВК не конкретизировали - но, судя по всему, речь идет о "группе Вагнера", о которой хорошо известно в Украине.

Россияне заходят в Мали на фоне двух госпереворотов и постепенного ухода оттуда французских войск. Причем есть мнение, что именно Москва создала ситуацию, при которой французы, а за ними и другие западные военные, покидают это государство.

Хотя неоспорим и тот факт, что западные страны сами не горели особым желанием бороться с террористами - начатая восемь лет назад операция против местных исламистов до сегодняшнего дня особыми успехами не блистала.

При этом ЧВК "Вагнера", по имеющейся информации, работает еще в нескольких странах Африки. И этот рост геополитического влияния Москвы на континенте вызывает на Западе раздраженные комментарии.

Что произошло в Мали и почему в бывшей французской колонии появились россияне - разбиралась "Страна".

Операция "Бархан". Начало и конец

Мали - это государство на северо-западе Африки и бывшая французская колония. Сегодня - одна из беднейших стран континента, раздираемая постоянными конфликтами.

Основные продукты экспорта - хлопок и золото (Мали - третий по размеру экспортер в Африке). Также здесь пролегает один из путей наркотрафика в Европу и нелегальные потоки оружия.

На все это накладывается постоянное давление радикальных исламистов, связанных с "Аль-Каидой", которые контролируют северо-восток республики.

Пока в соседней Ливии правил Муаммар Каддафи, в Мали была относительно стабильная ситуация: диктатор содержал местный правящий режим, и тот сдерживал исламистов.

Это было критически важно для соседних умеренно-мусульманских стран вроде Ливии и Алжира: поскольку если бы местной "Аль-Каиде" удалось радикализировать 20-миллионное и очень бедное государство с молодым населением, то силы исламистов увеличились бы многократно за счет притока "свежей крови".

Но после свержения Каддафи при помощи Запада, ситуация в стала накаляться и в Мали. В 2012 году исламисты начали захватывать новые территории. Параллельно восстало местное нацменьшинство туареги и потребовали выделить им часть земли под собственное государство.

Впрочем, главной угрозой оставались исламские радикалы, которые на уже захваченных ими территориях вводили варварские порядки вроде побивания камнями за сожительство и так далее.

Что интересно, США, которые еще год назад принимали деятельное участие в свержении Каддафи, решили не реагировать на события в Мали. Но ситуация накалялась, и в начале 2013 года ООН и отдельно - Франция начали военную операцию "Бархан" против малийских радикалов.

Их в начале удалось серьезно потеснить, но не уничтожить - хотя французам помогали британцы, немцы и другие страны. Более того, почти сразу Франция начала сокращать свой контингент, заявляя, что малийцы должны учиться воевать сами.

То есть резонов воевать у Парижа особых не было - кроме, возможно, соображений обучения своей армии в реальных боевых условиях и контроля транзитных грузов. Поэтому за восемь лет объединенные силы Франции и других крупных государств ЕС проблему с террористическим анклавом решить не смогли. Видимо, не очень хотели.

На фоне кризиса военной ситуации, с 2018 года страну охватила лихорадка перевыборов и госпереворотов. Первый произошел в августе 2020 года, второй - в мае 2021-го. Оба раза действовали военные, которые второй раз устроили переворот уже внутри себя.

Франция воспользовалась "революциями" в Мали, чтобы заявить о новом сокращении своего присутствия и закрытии ряда военных баз. В нынешнем июле президент Эммануэль Макрон заявил, что переводит свои войска на юг страны - то есть в тыл - и после этого уменьшит их численность наполовину.

При этом еще прошлым летом малийские власти, которые пришли после госпереворота, начали обвинять европейских союзников, что они плохо помогают против исламистов - и заявили, что обратятся к России. И уже в этом году угроза была исполнена.

От портретов Путина до ЧВК "Вагнера"

О "русском следе" в Мали заговорили еще год назад в западной прессе. В местном "августовском путче" 2020 года, когда пало лояльное французам правительство, там увидели руку Кремля.

На протестах, охвативших страну, стали действительно появляться призывы к сотрудничеству с Россией.

А прозападная местная пресса сообщила, что организаторы переворота - Малик Диау и Садио Камара - якобы год перед этим провели в Москве, где проходили спецподготовку.

Но эта информация муссировалась на уровне слухов. При этом еще один организатор переворота - Ассими Гойта - официально известен как человек, обучавшийся в армии США.

Правда, американцы после первого переворота отказались сотрудничать с новой властью Мали - в отличие от россиян, которые прислали посла знакомиться с путчистами.

Второй госпереворот не изменил ситуацию: призывы "Путин, введи войска" начались и после него. Демонстранты, которые вышли под посольство России, требовали сворачивания французской операции "Бархан" и введения российских войск в страну.

Основной их посыл звучал так: Россия навела порядок в Сирии, и тем более сможет это сделать в Мали.

#Mali : Manifestation pour le moins animée d'une centaine de personnes ce matin à Bamako, qui souhaite l'intervention de la Russie et demande le départ de #Barkhane.



Le regroupement a eu lieu devant l'ambassade de Russie. pic.twitter.com/gCDQEN4YxC — Paul Lorgerie (@PLorger) May 27, 2021

Связи с малийскими политиками самого широкого спектра у россиян действительно есть. Еще в 2018 году глава местной левой оппозиции Умар Марико посетил "ДНР".

На Западе с тревогой сообщали, что главный интерес России не только в Мали, но и других африканских странах к югу от Сахары - это оборонные контракты. В Мали соглашения на эту тему Москва подписывала еще с "профранцузскими" властями страны в 2019 году.

В целом американская и европейская пресса пишут о том, что Россия, вслед за Китаем, начала осторожную экспансию в Африке. И если Пекин берет инвестициями, то Москва помогает местным властям нарастить военную составляющую.

Причем, как правило, проблемы у африканских государств схожие: слабое правительство, не контролирующее части своих территорий, которое без внешней поддержки обречено на вечные гражданские войны и перевороты.

И если раньше здесь гегемоном, который стабилизирует лояльные ей режимы, считалась Франция, то теперь, как видно и по примеру Мали, Париж эту роль теряет.

13 сентября появилась первая информация о том, что в страну может зайти российская частная военная компания "Вагнера". Об этом сообщило агентство Reuters. Заявлялось, что вагнеровцы будут обучать малийскую армию и охранять первых лиц. Сумма контракта - порядка 11 миллионов долларов ежемесячно.

Несмотря на то, что источником информации стало СМИ, в Европе отреагировали резко. МИДы Франции и Германии заявили, что выведут своих миротворцев, если россияне начнут работать с правительством страны. Учитывая уровень реакции, европейцы, видимо, тоже знали про "Вагнера" от своих разведок.

Россия после этого заявила, что своих кадровых военных в Африку не отправляет. А в субботу глава МИД Сергей Лавров заявил, что поедут некадровые.

"Они (малийцы - Ред.) обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент, который там находился и должен был, как все понимали, бороться с террористами", - сказал Лавров.

По его словам, у французских военных в африканской стране "ничего не получилось и террористы там по-прежнему правят бал". Лавров также уточнил, что власти Мали оценили свои собственные способности в борьбе с терроризмом как недостаточные и самостоятельно приняли решение обратиться к российской ЧВК.

Лавров не упомянул названия компании, но в целом эта информация совпала с тем, что рассказывали СМИ, а также власти Европы.

О Мали и ЧВК "Вагнера" - с 28-й минуты

После Лаврова информацию подтвердил и премьер Мали Кокалла Майга. Он обвинил во всем Францию, которая устранилась от войны с исламскими боевиками.

"Новая ситуация, складывающаяся в связи с завершением операции "Бархан", заставила нас искать пути и средства, чтобы эффективнее обеспечивать безопасность самостоятельно или совместно с другими партнерами", - заявил премьер.

Иными словами, участие российских ЧВК в делах Мали подтверждено официально. Правда, повторимся, имени "Вагнера" никто не называет. Но "БиБиСи" уже сообщила со ссылкой на свои источники, что в эту африканскую страну "вагнеровцы" едут, начиная с августа. Еще раньше в российских соцсетях стали появляться объявления о наборе военных специалистов для работы в Африке.

При этом, по данным "БиБиСи", отказывают тем, кто воевал за "ДНР" и "ЛНР". Видимо, чтобы не повторилась история с захватом, как это было в Беларуси (в Мали таких солдат могут в теории похитить и западные спецслужбы, чтобы использовать потом против РФ).

При этом работа в Африке для "Вагнера" не в новинку: они уже служат в ЦАР, Ливии и Судане. Причем там они не только охраняют и обучают - но и ведут полноценные бои с местными мятежниками.

Представитель ЕС Жозеп Боррель пообещал Мали "немедленные последствия для сотрудничества между Европейским Союзом и переходным правительством". Но, похоже, это это мало на что повлияет.

Зачем в Мали "вагнеровцы"?

Официально власти страны декларируют, что целью российского присутствия будет борьба с радикалами на севере страны. Но вряд ли это единственная задача.

Исламистов худо-бедно сдерживали, пусть и не воюя с ними на уничтожение, французы и их союзники. Поэтому данный фактор далеко не главный. Сейчас ближайшая политическая задача для новых руководителей Мали - удержаться у власти.

На 2022 год малийские военные, которые захватили рычаги управления страной, обещали Западу провести выборы, а себя согласились считать переходным правительством.

И российское военное присутствие на этом фоне приобретает другой окрас - как фактор поддержки новых властей Мали. На чем они, видимо, планируют удержаться и после 2022 года. И дальше вести более независимую от Франции политику.

Что, конечно, Парижу, который привык видеть себя главным "разводящим" в Африке, понравиться не может.

Также появление "Вагнера" - это еще и недвусмысленный сигнал соседям, часть из которых поддерживают исламистов, часть - туарегов-сепаратистов. И, наконец, это попытка застраховаться от новых госпереворотов.

Для России же, чьи власти неформально курируют "Вагнера", здесь важно утверждение своей роли, как поставщика услуг безопасности по всему миру. Помимо заработков, это сулит еще и усиление геополитических позиций Москвы.

Что известно о ЧВК "Вагнера"

Частная военная компания Вагнера - российское вооруженное формирование, которое действует за границей минимум с 2014 года.

ЧВК не значится ни в каких силовых силовых ведомствах, ее бойцы отсутствуют в списках личного состава. При этом негласное курирование якобы осуществляет Главное управление разведки генштаба вооруженных сил России.

Руководитель "вагнеровцев", по данным СМИ, - уроженец Украины, подполковник запаса Дмитрий Уткин. Вагнер - это его позывной. До 2013 года Уткин был командиром 700-го отдельного отряда специального назначения ГУ генштаба в городе Печоры Псковской области.

Первой операцией ЧВК Вагнера считают разоружение украинских частей в Крыму в 2014 году.

После этого группу якобы направили на Донбасс.

По данным СБУ, члены ЧВК Вагнера причастны к сбитию Ил-76, штурму аэропорта Луганска и вооруженным действиям в Дебальцево. Украинские силовики подготовили подозрение для Дмитрия Уткина и других участников группы. Их, как утверждается, планировали захватить летом 2020 года, выманив через Минск в Киев. Но операция украинских спецслужб и ЦРУ сорвалась.

Еще одним большим проектом ЧВК Вагнера считается Сирия, где "вагнеровцы" воевали с 2015 года. Потом деятельность распространилась на Судан, Ливию, ЦАР, Мозамбик и теперь Мали.

В 2016 году журналисты выяснили, что расходы группы в год превышали 10 миллиардов рублей (137 миллионов долларов). Сюда входит содержание тренировочной базы в Краснодарском крае, снаряжение, питание, дорога, зарплаты и компенсации. Средний месячный доход бойца ЧВК в 2018 году составлял 4 тысячи долларов. Финансирование группы, по данным СМИ, осуществляет российский бизнесмен Евгений Пригожин (сам он это отрицает).