В Соединенных Штатах Америки уже на этой неделе может наступить частичный шатдаун. Республиканцы отклонили законопроект о повышении лимита государственного долга. Если решения не будет найдено, государственным служащим придется либо уходить в принудительные отпуска, либо работать без заработной платы.

Об этом сообщает Тelegram-канал "DW Главное" во вторник, 28 сентября.

Министр финансов предупредила, что уже в октябре страна окажется под угрозой дефолта. Это может привести к "историческому финансовому кризису" и "экономической катастрофе".

Напомним, российский миллиардер Дерипаска предрек США квазидефолт из-за огромных долгов.

Также "Страна" писала, что Bloomberg сообщил об угрозе дефолта США из-за масштабного государственного долга.