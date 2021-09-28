Второй апелляционный административный суд отказал Городскому совету Харькова в удовлетворении жалобы на решение суда первой инстанции об отмене возвращения проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Об этом представитель истцов Владимир Рысенко рассказал "Интерфакс-Украине".

"Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы горсовета и оставил в силе решение суда первой инстанции", - заявил Рысенко.

Напомним, проспект маршала Жукова в Харькове переименовали в проспект Григоренко в 2016 году в рамках закона о декомунизации.

Однако в мае 2019 года на сайте горсовета появилась петиция о возвращении проспекта в Харькове имени Жукова, которую поддержал тогдашний мэр Геннадий Кернес.

После этого, дважды, 19 июня 2019 года и 26 февраля 2020 года горсовет проголосовал за возвращение прежнего названия проспекту. Оба эти решения были обжалованы в суде.

В феврале 2020 года горсовет снова принял решение о возвращении проспекту имени советского маршала. Это решение также было обжаловано в суде. В июне 2020 суд признал решение незаконным и отменил его. В феврале 2021 года горсовет Харькова вернул проспекту имя маршала Жукова. Но в июне суд в третий раз признал это решение незаконным.