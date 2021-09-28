Более трех тысяч комплектующих российского производства не хватает украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса. В основном речь идет о микро- и радиоэлектронике, спецсплавах и специальных материалах, подшипниках, электроприборах, контрольно-измерительные приборах. За семь лет зависимость отечественного оборонпрома от предприятий РФ удалось сократить, но все же она пока существует.

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

"По состоянию на 2014 год зависимость предприятий концерна от комплектующих российского производства составляла более 12 тысяч номенклатур различных видов продукции. Однако в течение 2014-2019 годов благодаря активному привлечению предприятиями концерна украинских производителей, стран-партнеров и собственных производственных мощностей проведена замена около 4,5 тысячи позиций номенклатур товаров, а в 2020-м - еще 1,5 тысячи", - сообщил директор по закупкам "Укроборонпрома" Роман Аврамов.

В сообщении говорится о том, что Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса Украины, утвержденная указом президента страны Владимиром Зеленским от 20 сентября 2021 года, предусматривает полную ликвидацию зависимости от поставок материалов, комплектующих изделий, элементной базы и критических технологий из России.

Ранее "Страна" писала о том, что гендиректор "Укроборонпрома" за июль получил больше полумиллиона гривен зарплаты.

Также мы сообщали, что в России за шпионаж в пользу "Укроборонпрома" приговорили к длительным срокам россиянина и армянина.