Скандальный журналист, руководитель телеканала АТР Айдер Муждабаев, призвавший ранее стрелять в избирателей президента Владимира Зеленского, предложил сжечь два концертных оператора из-за того, что они привозят российских артистов на выступления в Украину. Речь идет о Concert.ua и Karabas.com.

Об этом журналист написал на своей странице в Facebook.

"...Надо сжечь в праведном огне две подлые пророссийские конторы - Concert.ua и Karabas.com. Коллаборационисты должны гореть в аду..." - написал он.

Такое заявление Айдер Муждабаев опубликовал, прикрепив афишу от промоутеров "Атом Интертеймент" будущего концерта Артура Пирожкова, который выступит в Киеве в Дворце спорта.

"...О помойке под названием "Атом Интертеймент" я не говорю, это уже ментальные трупы", - добавил журналист.

Напомним, ранее Муждабаев призвал уничтожить УПЦ. Он считает, что Украина не будет независимой до тех пор, пока Украинская православная церковь физически не исчезнет с территории страны.

Также мы сообщали, что в прошлом году Следственный комитет России объявил в международный розыск журналиста Муждабаева. Его заочно обвинили в призывах к терроризму. По информации ведомства, журналист разместил на своей странице в Facebook два материала с призывами к насилию и захвату россиян на территории Украины, чтобы потом обменять их на осужденного в РФ за терроризм Олега Сенцова.