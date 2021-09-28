"Нафтогаз" намерен к началу отопительного сезона полностью изменить правила поставки газа.

Мы уже писали, что в понедельник, 27 сентября, Кабмин взял на себя полномочия наблюдательного совета госкомпании и назначил новых членов правления. Чем фактически укрепил власть в НАКе его главы Юрия Витренко, который до этого реального влияния на компанию не имел - все решали иностранный набсовет и члены правления, которые сохранились со времен прежнего главы НАК Коболева.

Теперь Витренко предстоит решить вопрос - как удержать тарифы в отопительный сезон и обеспечить наличие газа, - оказалось, что его на зиму может не хватить.

Поэтому в пакете документов по новым назначениям в правление НАКа Кабмин сразу же утвердил и новый план работы "Нафтогаза".

В списке несколько пунктов, начиная с денег Оператора ГТС Украины, которые он должен передать «Нафтогазу» (предполагается, что они как раз и пойдут на закупки дефицитного газа, так как других денег на него у НАКа нет) до новых схем работы с газовщиками, коммунальщиками и бытовыми потребителями.

Причем, как говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, новые полномочия «Нафтогаза» открывают широкое поле для манипуляций и позволят госкомпании управлять рынком практически в ручном режиме.

Разбирались, какой "зимний план" у Витренко и чего ждать потребителям газа.

"Лишние" деньги на газ

27 сентября Кабмин принял постановление №1011 о некоторых вопросах деятельности АО "Нафтогаз Украины".

Документ очень короткий. Им утверждается план работы НАКа на 2021 год и дается "добро" на предложение "Нафтогаза" о весьма интересном договоре.

О задачах, нарезанных госкомпании, вернемся немного позже. Пока разберемся с договором.

Контракт, на который соглашается Кабмин, — об определении порядка выплаты возмещения ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" дохода в связи с изменением лицензиата деятельности по транспортировке природного газа.

Название достаточно запутанное, и мало о чем говорит большинству обывателей.

Но на самом деле речь идет о транзите российского газа через нашу ГТС. Еще в 2019 году "Нафтогаз" прошел процедуру анбандлинга, то есть ГТС отделили от госкомпании, создав нового Оператора.

При этом за имущество, которое передавалось Оператору ГТС была оговорена определенная плата (на период с 2020 до 2034 годы). И теперь Оператор должен выплатить часть этой платы авансом, - отмечает Корольчук.

Но пока ни предложения НАКа по "отъему" денег у Оператора ГТС, ни самого договора о порядке выплат в открытом доступе нет. В постановлении Кабмина лишь указано, что правительство "соглашается с предложением "Нафтогаза".

Стоит отметить, что еще накануне появилась информация, что НАКу не хватает боле 120 млрд гривен, из них порядка 44 млрд - на закупки импортного газа. Без приобретения этих объемов (хотят выкупить у иностранных трейдеров 3 млрд кубов, которые находятся на хранении в наших подземных хранилищах) Украина зимой может не обойтись - намечается дефицит газа, особенно, если зима будет холодной. Вплоть до того, что наша страна может сорвать транзит в Европу (для обеспечения давления в трубе нужны определенные объемы газа).

Поэтому главный вопрос для Витренко - где взять эти деньги. И вариант с деньгами Оператора ГТС - одно из решений этой проблемы.

Предполагается, что фактически с транзитных денег закроют 48 млрд двумя траншами.

"Эти деньги должны были пойти на содержание ГТС и на выплату части чистой прибыли в госбюджет. Но что самое интересное- НАК получает деньги на безвозвратной основе, а соответсвенно, купленный на них газ должен тоже поставить бесплатно", - считает директор КП "Тепловик" Александр Душенко.

Платежки для людей и условия для газовщиков

Но вернемся к основному списку заданий для "Нафтогаза".

Стоит отметить, что подробный перечень направлений деятельности НАКа на 2021 год Кабмин согласовал еще осенью прошлого года. То, что появилось в новом списке, - это дополнительные пункты.

Их несколько.

1. Создание балансирующих групп для поставщиков природного газа бытовым потребителям, участники которых смогут покупать газ у НАКа в объемах, достаточных для покрытия потребностей населения по фиксированной цене до 1 мая 2022 года. Само понятие «балансирующая группа» для нашего газового рынка новое. В нее должны войти представители «Нафтогаза» и газовых компаний, которые будут договариваться по объемам дешевого газа для населения - кому и сколько его дадут, - пояснил Корольчук. Но в постановлении Кабмина не прописаны условия создания и работы такой группы. Очевидно, их должен дополнительно разработать НАК.

«Но потенциально - сам формат открывает широкие возможности для манипуляций. Фактически "Нафтогаз" обозначит список компаний, которым он будет продавать дешевый газ, а те, кто в «балансирующую группу» не попадут, станут покупать ресурс непонятно по каким ценам, очевидно рыночным. Что при нынешних ценниках на газ в Европе фактически отрежет их от рынка снабжения бытовых потребителей», - говорит Корольчук.

2. Поставки газа операторам газораспределительных сетей для покрытия производственно-технологических потерь. Тут речь идет о продаже технологического газа по сниженным ценам. Это нужно для того, чтобы удержать тарифы на распределение газа. Ведь поставщики уже давно говоря, что тарифы нужно поднимать. Но рост тарифа на распределение - это автоматически подорожание газа для потребителей. Причем оно может быть достаточно ощутимым - на 1-2 гривны за куб, а то и больше. Это не укладывается в общую риторику властей о том, что тарифы нужно держать любой ценой. Поэтому газовщикам решили дать дешевый технологический газ.

Это только первый этап. Как рассказали нам в газовых компаниях, есть идея кардинально изменить саму формулу для тарифов на распределение газа. Сейчас ценники очень разные - по разным регионам и поставщикам они колеблются от 35 копеек за куб (как, к примеру, в Киеве) до 1,78 гривен (скажем, в Ивано-Франковске). Что, понятно, не нравится людям.

"Хотят ввести модель, по которой операторы сетей будут получать плату в зависимости от протяженности трубы, каждый по своему тарифу. А люди во всех регионах будут платить за распределение одинаково. Идея, конечно, социалистическая и непростая в реализации, но Юрий Витренко ее поддерживает", — говорит нам представитель газовой компании.

3. Содействие перехода на новую модель расчетов для бытовых потребителей за природный газ: каждый месяц равными частями 1/12 от ожидаемого потребления газа, рассчитанного по конкретному профилю потребления. То есть, изначально посчитают, сколько газа вы потенциально можете сжечь. В качестве базы, скорее всего, будут брать ваше потребление за последний год (или несколько лет). Затем этот объем умножат на стоимость газа по годовому тарифу (порядка 8 гривен за куб у большинства поставщиков) и разделят на 12 месяцев. Получится ежемесячный платеж.

"С одной стороны, это неплохое предложение - люди будут точно знать, сколько нужно платить каждый месяц. В Европе многие поставщики работают по такой же схеме. Но есть одно "но" - как будут подбивать баланс. Ведь человек может по итогам года не добрать газа или, наоборот, потребить его больше. Следовательно, нужно проводить перерасчет, возвращать людям деньги или насчитывать дополнительные платежи", - говорит Корольчук.

Стоит отметить, что перерасчеты сейчас делают многие тепловики. И это зачастую становится настоящим шоком для граждан - некоторым насчитывают по итогам сезоны тысячи гривен лишних платежей, а добиться пояснений откуда взялись эти суммы на практике не так просто. Поэтому в итоге, если не будет контроля за схемой начислений и перерасчетов, платежки могут вырасти. А жителям частного сектора, которые отапливают дома газом, нужно готовится к тому, что платить немалые суммы придется не только в отопительный сезон, но и летом.

4. Приведение условий расчета в договорах на поставки природного газа теплогенерирующих компаний, операторам сетей в соответствие с условиями расчетов бытовых потребителей. Тут все понятно - если меняется график расчетов с людьми, то внесут изменения и в договора с тепловиками на поставки газа.

5. Подписание энергосервисных договоров с потребителями, которые финансируются с государственного и местного бюджетов и получают услуги по централизованному отоплению. Что позволило бы таким потребителям не увеличивать затраты на тепловую энергию благодаря мероприятиям по энергоэффективности. Другими словами, НАК будет следить за энергоэффективностью претендентов на дешевый газ.

"Вопрос об объемах потребления для тех же теплокоммунэнерго поднимается и сейчас, но об "обязаловке" и каких-то договорах речь не идет. Теперь же, чтобы получить газ, нужно будет доказать, что ты "энергоэффективный", то есть, лишнего не сожжешь. Это открывает возможности для разного рода схем. Скажем, на отопление утепленного детсада дадут газ по 8 гривен, а за не утепленный объект попросят заплатить из расчета 10 гривен за куб. Потенциально очень коррупционный пункт", - говорит Корольчук.

Если подытожить - Витренко со старта выбил «Нафтогазу» немало новых возможностей, в том числе, по ручному управлению рынком. Теперь от НАКа будет зависеть смогут ли продержаться этой зимой газовые компании и коммунальщики, причем, новые условия предполагают весьма неоднозначное трактование, проще говоря, нужно будет договариваться с "Нафтогазом".

Что касается бытовых потребителей, то их хотят посадить на фиксированные ежемесячные платежи, но тут основной риск - перерасчеты по итогам сезона, которые могут сильно увеличить платежки.