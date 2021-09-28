Офис генпрокурора начал расследование факта возможного декларирования недостоверных данных депутатом Верховной Рады Александром Куницким ("Слуга народа") после того, как в его декларации Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки уголовного преступления

Об этом сообщают "Украинские новости".

"Рапорт САП зарегистрировали (в ЕРДР - Ред.)", - сказал источник и добавил, что дело открыто по статье 366-2 (умышленное предоставление субъектом декларирования недостоверных сведений в декларации) Уголовного кодекса.

По данным источника, во вторник в Харькове сотрудники НАБУ и САП провели обыски у людей из окружения Куницкого, но эти следственные действия касаются уже другого эпизода.

У Куницкого выявлены недостоверные сведения на 2,3 млн гривен (не указана информация о финансовом обязательстве в размере более 303 тыс. шекелей, то есть около 2,5 млн грн - Ред.).

Напомним, во время избирательной кампании имя Куницкого фигурировало в нескольких скандальных историях. Народный депутат Андрей Денисенко заявлял о том, что Александр Куницкий имеет гражданство Израиля и часто посещает Россию.

При этом во время одной из встреч с избирателями Куницкий якобы сам подтвердил, что с 12 лет имеет гражданство Израиля, а также проходил службу в армии этой страны.

11 июля ЦИК отменила регистрацию Куницкого в качестве кандидата из-за двойного гражданства. Но 14 июля 6-й апелляционный административный суд отменил решение ЦИКа. За два дня до голосования, 19 июля, Верховный суд допустил Куницкого к выборам.

Куницкого позиционируют как известного блогера (zpsanek в Youtube, более 1 миллиона подписчиков).