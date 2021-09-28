На проведение концерта "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны" в НСК "Олимпийский", который прошел 24 августа в честь 30-й годовщины независимости Украины, из госбюджета выделили 64 млн гривен.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на ответ Министерства культуры и информационной политики.

Как пояснили в ведомстве, указанную сумму потратили на оплату услуг аранжировки, создания партитур для оркестра, стейдж-бэнда, репетиций, студии звукозаписи, технического обеспечения номеров артистов (специальные сценические конструкции, световые декорации, спецэффекты, пиротехника) и на обеспечение многокамерной съемки.

Напомним, в концерте, приуроченному к 30-летию Дня независимости Украины, примут участие 35 артистов нашей страны. Мероприятие было платным. При этом среди артистов не было Ивана Дорна и Green Grey, которых не допустили из-за их русскоязычности. Хотя стоит сказать, что у многих из списка есть русскоязычные песни в репертуаре.

Позже несколько украинских артистов, которые должны были выступить на концерте ко Дню независимости Украины, отказались от участия в мероприятии. Некоторые объяснили отказ праздничными концертами в других городах страны, другие же – просто отклонили приглашение.

"Страна" рассказывала, как формировался список артистов для концерта в НСК "Олимпийском". Также мы писали во сколько обошлась казне 30-я годовщина независимости и на что у Зеленского решили потратить государственные деньги.