Вышедший из "Голоса" Притула намерен создать свою политическую партию
Телеведущий и шоумен Сергей Притула хочет создать собственную политическую партию. При этом данную информацию Притула официально подтвердил. О названии политической партии и других подробностях он обещал сообщить в ближайшее время.
Об этом он заявил в эфире "24 канала".
"Это очевидно будет политическая партия. Пока она на этапе формирования. О нейминге, брендинге – дайте мне немного времени и я обязательно все расскажу", – сказал Притула.
Притула уточнил, что в первую очередь целью его партии будут ближайшие парламентские выборы.
"Это однозначно будет не виртуальная история. Однако и спешить с обретением субъектности я не буду", – добавил он.
Напомним, в июне этого года Сергей Притула объявил о выходе из партии "Голос". По его словам, он останется в политике, а решение связано с тем, что политсила, по его мнению, отдалилась от своих первоначальных идей. При этом еще в апреле Сергей Притула заявил о желании стать новым главой партии "Голос".
Кроме этого, мы писали о том, как Притула пытался перехватить контроль над "Голосом".