Телеведущий и шоумен Сергей Притула хочет создать собственную политическую партию. При этом данную информацию Притула официально подтвердил. О названии политической партии и других подробностях он обещал сообщить в ближайшее время.

Об этом он заявил в эфире "24 канала".

"Это очевидно будет политическая партия. Пока она на этапе формирования. О нейминге, брендинге – дайте мне немного времени и я обязательно все расскажу", – сказал Притула.

Притула уточнил, что в первую очередь целью его партии будут ближайшие парламентские выборы.

"Это однозначно будет не виртуальная история. Однако и спешить с обретением субъектности я не буду", – добавил он.

Напомним, в июне этого года Сергей Притула объявил о выходе из партии "Голос". По его словам, он останется в политике, а решение связано с тем, что политсила, по его мнению, отдалилась от своих первоначальных идей. При этом еще в апреле Сергей Притула заявил о желании стать новым главой партии "Голос".

Кроме этого, мы писали о том, как Притула пытался перехватить контроль над "Голосом".