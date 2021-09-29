Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняло решение о необходимости подготовки доклада об ограничении прав национальных меньшинств, в частности, связанным с ограничением права на образование на родном языке.

Об этом сообщила член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат ОПЗЖ Юлия Лёвочкина, говорится в сообщении на сайте политсилы.

По ее словам, в июне текущего года члены делегаций Румынии, Франции, Германии, Швейцарии, Сербии, Испании, Италии, Латвии, Албании, Сан-Марино в ПАСЕ поддержали инициативу о подготовке доклада относительно ухудшения доступа представителей нацменьшинств к образованию на родном языке.

"Широкая представленность инициаторов вопроса говорит о том, что политика ограничения прав национальных меньшинств, которая имеет место в Украине, не остается незамеченной международным сообществом. Прозвучал очередной сигнал украинской власти о необходимости пересмотреть подход к обеспечению широкого спектра прав человека на государственном уровне", - сказала Юлия Лёвочкина.

По словам народного депутата, обеспокоенность европейских парламентариев также вызывает игнорирование Украиной рекомендаций Венецианский комиссии в языковой сфере. В частности, принятые Законы Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и "О полном общем среднем образовании" содержат дискриминационные нормы, что противоречит европейским стандартам. Также Юлия Лёвочкина отметила, что принятый Закон Украины "О коренных народах Украины" еще больше усугубил положение представителей национальных меньшинств.

"Учитывая, что Украина – многонациональное государство, проводимая нынешней властью политика, не способствует ни нормальному проживанию граждан Украины разных национальностей, ни развитию благоприятных отношений с государствами - соседями и европейским сообществом в целом, что подтверждается на полях ПАСЕ", - заявила Юлия Лёвочкина.

Ранее мы писали, что Венгрия в ПАСЕ потребовала от Украины дать нацменшинствам заниматься госуправлением на родном языке. Венгерский министр заявил, что для его страны вопрос прав меньшинств остается ключевым, и подчеркнул, что в государствах-членах СЕ "должны быть предоставлены гарантии для использования языка меньшинств в образовании, культуре и государственном управлении".

Также мы писали, что одним из пунктов в резолюции Европарламента по Украине является уважение прав нацменьшинств.

Кроме того, как сообщалось в июле, Россия инициирует в ПАСЕ резолюцию "о нарушении прав нацменьшинств в Украине" из-за закона о коренных народах.