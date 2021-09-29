Состоящий на вооружении ВСУ турецкий ударный беспилотник "Байрактар", вокруг которого было много дискуссий, во вторник, 28 сентября, заметили на Донбассе возле Донецка.

Видео с данными сервиса Flightradar опубликовал сервис mil.in.ua

Согласно информации, передаваемой транспондером БПЛА, "Байрактар" вылетел из Николаевской области и направился в Донецкую область.

Там он пролетел неподалеку Волновахи и направился в сторону Курахово. Отметим, что Курахово находится от Донецка примерно в 50 км.

Напомним, в ноябре 2018 года между Киевом и Анкарой было подписано соглашение на приобретение турецких оперативно-тактических беспилотников Bayraktar TB2. В марте 2019 года первые из них были переданы Вооруженным силам Украины.

Украина купила беспилотники у Турции в апреле 2021 года.

После этого, как сообщалось, украинская компания "Антонов" заявила, что разрабатывает беспилотный авиационный комплекс "Горлица-1", как аналогом турецкого Bayraktar TB2. Мы детально рассказывали о новом проекте.

Также, отметим, что беспилотники "Байрактар" сыграли важную роль во время конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. Многие военные эксперты считают, что именно эти ударные беспилотники внесли существенный вклад в победу Баку над Ереваном.