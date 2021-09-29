Сегодня в Украине чтят память жертв Бабьего Яра, где нацисты с 1941 по 1943 годы убили, по разным данным, сотни тысяч людей. 29 сентября исполняется 80 лет с начала массовых казней.

Первыми на заклание отправилось еврейское население Киева - менее, чем за месяц его практически полностью уничтожили.

Массово убивали также партизан, подпольщиков, советских военнопленных. И другие группы населения, которые гитлеровцы считали необходимым уничтожить - включая ромские таборы или психически больных людей.

Подготовка к 80-летию трагедии шла несколько лет: в Киеве начали строительство мемориала, против которого возбудились националисты. А сегодня они снова начали спекулировать на теме массового убийства людей - обвиняя в этом внезапно не только нацистов, но и СССР.

При этом власти исподволь продолжают политику по увековечивания памяти нацистских преступников, которые принимали участие в Холокосте. Буквально на днях они решили установить в столице памятный знак бургомистру Киева времен Бабьего Яра.

"Страна" вспоминает о трагедии, которая случилась в Киеве 80 лет назад - и как ее воспринимают сегодня.

Бабий Яр. Что произошло 80 лет назад

Первые расстрелы в Бабьем Яру начались еще 27 сентября 1941 года. То есть, спустя менее недели с тех пор, как нацисты заняли Киев. В этот день они казнили более семиста пациентов Павловской психбольницы.

Затем пришла очередь еврейского населения. Немцы захватили девять киевских раввинов и от их имени начали распространять воззвания для сбора и последующего переселения евреев Киева "в более безопасное место".

На утро 29 сентября евреям предписали явиться на вокзал с документами - якобы для переписи. Жителей этой национальности в городе оставалось около 60 тысяч - остальные либо ушли на фронт, либо сумели эвакуироваться, понимая, что их ждет. Всего в столице УССР до войны проживало 220 тысяч евреев.

Однако явились по призыву немцев чуть больше половины - в тот же день их начали расстреливать, и за 29-30 сентября убили более 33 тысяч евреев. По факту же эта цифра была больше: детей до трех лет, которых расстреливали вместе с родителями, в статистику не вносили.

Перед казнью евреев раздевали догола, изымали ценные вещи и заставляли ложиться в уже подготовленный ров и расстреливали. Следующие ложились прямо на трупы. После того, как таким образом укладывали три-четыре человеческих "слоя", убитых забрасывали землей.

Тех евреев, кто не явился сам, буквально за за две недели смогли найти - благодаря полицаям и другим местным помощникам нацистов. Известно лишь о немногих выживших - часть из которых ушла к партизанам, а остальные смогли переждать оккупацию в городе.

Тех, кого находили, тоже свозили в Бабий Яр и там убивали. Основные расстрелы евреев закончились в октябре. Почти все еврейское население Киева - с детьми и стариками - было убито. И это крупнейшая трагедия Холокоста на территории СССР.

Вторая этническая группа, которую последовательно убивали в урочище - это ромы. Нацисты расстреляли население пяти цыганских таборов.

И третий группа - это жертвы нацистского режима без привязки к национальности. По расстрел отправляли советских военнопленных, партизан, коммунистов, подпольщиков да и просто любых, кто показался оккупантам неблагонадежными.

В том числе расстреливали там и украинских националистов, которые на первых порах сотрудничали с нацистами и сами участвовали в массовых убийствах, но затем по разным причинам впали в немилость к немцам.

В Бабьем Яру в 1942 году было убито несколько сот членов ОУН, среди которых - бургомистр Киева при нацистах Владимир Багазий. В этом статусе он, к слову, лично присутствовал на расстрелах в первые, самые кошмарные дни массовых убийств.

Также, по некоторым данным, в Бабьем Яру расстреляли и поэтессу Елену Телигу (по другой версии, она порезала себе вены в застенках гестапо на улице Владимирской, где сейчас расположена СБУ).

Однако основная масса погибших в урочище - это киевские евреи, советские пленные и красные партизаны, а также подпольщики.

Общие оценки жертв с 1941 по 1943 годы сильно разнятся: от 70 до 200 тысяч погибших. Связано это с тем, что перед бегством из Киева нацисты начали уничтожать следы своих преступлений. Об этом рассказывали выжившие узники Сырецкого концлагеря, которых заставляли выкапывать и сжигать останки в печах.

Судьба организаторов, а также исполнителей массовых убийств сложилась по-разному.

Военный комендант Киева Курт Эберхард, отдавший приказ о расстрелах евреев 29-30 сентября покончил с собой в 1947 году в Штутгарте, будучи в плену американских войск.

Главный исполнитель казней - начальник зондеркоманды "4a" Пауль Блобель в 1948 году получил смертный приговор. Его повесили через три года в Ландсбергской тюрьме, где когда-то сидел Гитлер.

Пауль Блобель на суде. Один из главных исполнителей казней в Бабьем Яру

В первые дни расстрелов комендантом полиции Киева был украинский националист из ОУН Анатолий Конкель. После этого должности он лишился и позже всплыл в дивизии СС "Галичина". В конце войны сдался в плен британцам и жил до глубокой старости в городе Бирмингеме.

Его, как и генерального комиссара Киева Хельмута Квитцрау к ответственности не привлекали.

Закрыли дело и против начальника айнзацгруппы "С" Отто Раша, который имел непосредственное отношение к убийствам. Суд над ним остановили из-за болезни Паркинсона. Освободили по болезни и командира 45-го полицейского батальона Мартина Бессера.

Также в 60-х ФРГ судила и приговорила к тюремным срокам несколько рядовых немцев, которые участвовали в расстрелах.

Современная Украина и Бабий Яр

Трагедия Бабьего Яра в нынешней Украине стала темой для множества идеологических и политических спекуляций. И обострилось это после Майдана 2014 года, когда резко выросло влияние националистов, считающих себя последователями ОУН и УПА. То есть организаций, многие члены которых открыто сотрудничали с нацистами. И участвовали в массовых убийствах евреев.

Этот фактор вызвал определенное раздвоение официальной украинской позиции по отношению к жертвам Холокоста и другим погибшим в Бабьем Яру.

"Виноват СССР". Во-первых, борцы за "национальную память" начали затушевывать роль гитлеровской Германии в массовых убийствах. И обвинять в них... советскую власть.

Так, например, к 80-й годовщине трагедии "Институт национальной памяти" выпустил ролик, в котором заявил: евреи Киева якобы пошли на собственную смерть потому, что до войны "СССР был союзником нацистов и молчал об их преступлениях в Европе". Мол, поэтому немцев не боялись.

Это, конечно, вздор. Война к моменту захвата Киева шла уже три месяца. И, естественно, о преступлениях нацистов советская пресса все это время явно не молчала. Да и еврейское население прекрасно понимало, что его ждет: к моменту начала оккупации Киев покинули три четверти евреев.

Еще одну застарелую мифологему начал продвигать сегодня бывший глава Института нацпамяти, а ныне депутат от "ЕС" Владимир Вятрович. Он заявил, что расстрелы Бабьего Яра стали якобы реакцией нацистов на действия советских подпольщиков, которые провели накануне громкие диверсии против немцев.

"Уничтожение советской властью центральной части Киева после отступления стало поводом для нацистов для реализации здесь плана по "окончательному решению еврейского вопроса" - во взрывах обвинили евреев, и их массовые расстрелы представили как наказание. Но важнее, что уничтожение Крещатика создало ужасную атмосферу парализующего страха в городе, которая сделала возможным преступление нацистов", - пишет Вятрович.

То есть, по его логике, в убийствах Бабьего Яра виноваты советские подпольщики, которые взорвали немецкую комендатуру на Крещатике. Правда, Вятрович не поясняет, как тогда получилось, что евреев убивали десятками тысяч и до Бабьего Яра в других городах.

Например, во Львове с 30 июня по 3 июля по время погрома, в котором участвовала ОУН, было убито четыре тысячи евреев. Та же судьба постигла этот народ и в других городах западной Украины, как только они оказывались под властью нацистов.

То есть бывший директор Института нацпамяти не знает - или делает вид, что не знает - о целенаправленной политике Третьего Рейха по уничтожению евреев.

Нарратив "во всем виноват СССР" докатился в свое время и до Зеленского: на годовщине освобождения Освенцима в Польше он заявил, что Советский Союз, который освободил узников лагеря смерти, сам виноват в Холокосте - поскольку, мол, вступил в сговор с Гитлером накануне войны.

На самом деле эти идеологемы являются предельно маргинальными в остальных странах - их, к примеру, не разделяет Израиль, который представляет в мире интересы евреев. И эта страна не хулит Советский Союз, а считает его вклад в спасение евреев от нацистов решающим.

Роль СССР была настолько высоко отмечена на недавних памятных мероприятиях в Израиле, что Зеленский решил их не посещать (зато на них побывал президент РФ Владимир Путин).

"ОУН - жертвы Бабьего Яра". Еще один нарратив, который призван заретушировать уже сотрудничество украинских националистов с немцами.

Характерны в этом смысле примеры уже упоминавшихся бургомистра Киева Багазия и поэтессы Телиги (оба члены ОУН, расстреляны немцами в 1942 году).

Они сначала сотрудничали с оккупантами: Багазий был "мэром" Киев при немцах, а Телига - писала в коллаборационистскую прессу.

Но затем немцы начали проводить чистки среди коллаборантов, под каток которых попали и многие оуновцы. Поэтому в современной Украине их причисляют к героям - будто не замечая того, что это были, по сути, внутренние разборки оккупантов со своими прислужниками.

С Багазием, который в качестве бургомистра присутствовал на расстрелах в Бабьем Яру, на днях вышел конфуз: ему собрались поставить памятный знак в Киеве, на Подоле. Заказчиками выступили "Институт нацпамяти" и "Украинский центр холокоста".

Правда, после поднявшегося скандала, страница стала недоступной. Таким своеобразным способом власти собрались "почтить" память жертв Бабьего Яра. Но что-то пошло не так.

"Мемориал за российские деньги". Настоящие пляски на костях устроили националисты и вокруг мемориала жертвам Холокоста, который построили в Бабьем Яру.

Они выступали резко против проекта, который, среди прочих благотворителей, профинансировали российские бизнесмены Михаил Фридман и Герман Хан - этнические евреи, причем родившиеся в Украине.

Детальнее об этой истории мы рассказывали здесь.

Как будут отмечать годовщину Бабьего Яра

В этом году Киев подготовил масштабную программу мероприятий в память о 80-й годовщине с начала трагедии Бабьего Яра. "Страна" собрала главные из них.

Памятные мероприятия начались 29 сентября в 10:00 с символического зажжения огня у памятника погибшим. Огонь будет гореть в течение двух дней. На зажжении побывали, среди прочих, министр культуры Александр Ткаченко и глава Института нацпамяти Антон Дробович.

Также у мемориала жертвам Бабьего Яра сегодня побывали Зеленский и Ермак.

Вечером запланировано чествование памяти жертв Бабьего Яра с участием глав церквей, представителей православных и иудейских религиозных организаций, общественности, благотворительных организаций, в том числе и международных, должностных лиц, иностранных гостей.

Также в 5-6, 7-8 и 9-11 классах сегодня провели Национальный урок памяти - к 80-й годовщине трагедии.

Кроме того 29 и 30 сентября каждый может прийти в Бабий Яр и положить у мемориальных мест символические камешки (еврейская традиция) и лампадки (христианская традиция).

Камешки и лампадки можно будет взять в четырех локациях заповедника: у памятного знака "Менора", памятника убитым детям, памятника "Ромская кибитка" и памятника военнопленным, расстрелянным в Бабьем Яру.

30 сентября также пройдет несколько культурных мероприятий по теме Бабьего Яра в Киеве.

В том числе, благотворительный Фонд “Мемориал Холокоста “Бабий Яр” вместе с Издательским домом Дмитрия Бураго презентует Антологию поэзии про Бабий Яр “Овраг смерти - Овраг памяти”.

Ведущие вечера: Дмитрий Бураго (поэт и издатель) и Павел Нерлер (публицист, литературовед, председатель Мандельштамовского центра).

Всего в антологию включено 133 стихотворений 95 авторов – на русском или на украинском языках. В том числе в переводе с идиша. Антология состоит из двух томов. Ядро первого – сами стихи. Второй том – собрание эссе Павла Поляна о Бабьем Яре.

Планируются выступления Григория Фальковича, Семёна Заславского, Эдуарда Долинского, Алексея Зараховича, Семёна Глузмана.

3 октября с 12:00 до 13:45 пройдет "Марш памяти" - ежегодная инициатива, участники которой идут той же дорогой, которой шли жертвы 29 сентября 1941 года.

Марш начнется около кинотеатра "Киевская Русь".

5 октября пройдет премьера документального фильмп-лауреат специальной премии Каннского кинофестиваля "Бабий Яр. Контекст" режиссера Сергея Лозницы. Фильм начнется в 19:00 на главной сцене на площади у "Меноры".

6 октября лидеры международных еврейских организаций встретятся с членами Наблюдательного совета Мемориального центра за завтраком в отеле Hyatt Regency. В 11 утра они дадут пресс-конференцию.

В этот же день пройдет официальная церемония памяти с участием президента Владимира Зеленского. В его присутствии откроют объект "Хрустальная стена плача". С ним примут участие президенты Германии, Израиля и Албании.

Затем прозвучит "13 симфония" Дмитрия Шостаковича, написанная советским композитором в память о жертвах Бабьего Яра.

Завершатся мероприятия 6 октября официальным приемом с участием президента Украины и глав иностранных государств. Начнется прием в 21 час.