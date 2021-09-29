В Украине с 1 октября оформление всех больничных листов будет происходить с помощью внесения данных в электронную систему здравоохранения.

Об этом сообщил народный депутат, председатель Комитета по вопросам здоровья нации, председатель временной рабочей группы по вопросам реформирования системы здравоохранения Михаил Радуцкий.

По его словам, Фонд социального страхования тратит большое количество денег на выплату больничных, из которых проконтролировать может не более 10%.

Так, за 8 месяцев текущего года листков нетрудоспособностина было получено на 10 млрд гривен. Радуцкий считает, что это приводит к масштабной продаже фиктивных больничных.

"Внедрение электронных больничных позволит более эффективно бороться с коррупцией. Электронная система позволяет проверить, сколько и кому тот или иной врач выдал больничных листов. Ведь каждый документ должен быть утвержден собственной электронной подписью медработника", — написал он.

Напомним, в феврале Верховная Рада Украины поддержала введение электронных больничных. После этого Кабинет министров призвал Минздрав ускорить внедрение е-реестра.

Также мы писали, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал полный переход на е-больничные уже с первого дня осени. Однако, полный переход с бумажных на электронные больничные перенесли примерно на месяц.