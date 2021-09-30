В партии Петра Порошенко предложили лишить гражданских прав "неправильных", с их точки зрения, граждан Украины. В частности тех, кто поддерживает Россию.

О такой идее заявил депутат от "Евросолидарности" в Одесском горсовете Андрей Вагапов.

Для этого предложили ввести "паспорт неграждан" по примеру стран Прибалтики. В Эстонии и Латвии статус "неграждан" дают русскоязычным жителям, поражая их в правах, в том числе лишая возможности голосовать на выборах.

Это не первая инициатива подобного рода. Они достаточно плотно начали появляться после Майдана в 2014 году - как на уровне политиков, так и "лидеров общественного мнения".

Конституция Украины в статье 22 запрещает сужать существующие права. А уголовный кодекс в статье 161 за нарушение равноправия граждан предусматривает ответственность. При этом в законодательном поле уже "слуги народа" регулярно предлагают ввести нормы, которые все эти статьи нарушают.

"Страна" вспоминает, как в Украине предлагали граждан прав лишать - и рассказывает о том, как работает эта система на примере Латвии.

От "ЕС" до "Слуг народа"

Депутат одесского горсовета Андрей Вагапов 28 сентября в эфире "Думская ТВ" заявил о необходимости принятия в Украине "непопулярных решений, которые бы принесли пользу и результаты".

Телеведущая начала спрашивать, что делать с украинцами, которые поддерживают Россию. "Давайте тогда будем вывозить всех - половину Бессарабии, половину индустриальных районов", - в утрированной манере предложила ведущая.

На эту реплику Вагапов заявил, что их "вывозить не нужно".

"Нужно просто ввести паспорт "негражданина Украины", как это сделано в таких странах как Латвия, Литва, Эстония... В европейских постсоветских странах. Мы давно должны были сделать данный шаг на самом деле", - заявил депутат.

Идея сторонника Порошенко не впервые звучит в Украине.

"Национальный корпус" нардепа Андрея Билецкого еще 5 лет назад официально внес в свою политическую программу идею деления жителей Украины на высший и низший сорт. Вот как звучит один из важнейших пунктов программы ультраправой партии, объявленный еще в момент формирования этой политической силы осенью 2016 года:

"Внедрить на основе опыта стран Балтии модель разных форм гражданства в зависимости от правосубъектности лица".

Отметим, что в партии придерживаются принципов о гражданах "второго торта" по настоящее время.

Так, руководитель "Центрального штаба" Нацкорпуса Максим Жорин говорил, что после возвращения Донбасса Украина должна ввести особую паспортную политику. По ней в течение полугода население сможет добровольно сдать оружие и паспорта России, а те, кто этого не сделают – потеряют гражданство Украины.

"Здесь мы можем воплотить опыт балтийских стран с созданием института неграждан. Именно благодаря этому они смогли отстранить от избирательного процесса нелояльную к стране часть населения, ностальгирующих по СССР", – сказал представитель Нацкорпуса во время круглого стола "Крым и Донбасс: варианты возвращения" в марте этого года.

В 2017 году нардеп от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем предлагал лишить права голоса переселенцев из Донбасса.

"У нас сотни тысяч людей, которые зарегистрированы на подконтрольной территории, приближенной к линии фронта, являются переселенцами, но на самом деле они живут на той территории. Центр жизненных интересов у них там. Они, так или иначе, сотрудничают с этой властью. Если мы позволим выборы даже на местном уровне, мы получим уже на наших территориях власть, которая будет напрямую представлять интересы не совсем украинских сил", - заявлял тогда Найем.

В 2018 году поражение жителей Донбасса в правах предложил и тогдашний глава МВД Арсен Аваков.

Идеи звучали так: на 5-10 лет забрать у населения "ДНР" и "ЛНР" право голосовать и заново выдать паспорта местному населению. Но при этом каждого жителя подвергнуть специальной проверке, чтобы не дать паспорт "кому попало".

Несколько неоднозначных инициатив предлагают и "слуги народа".

Депутаты правящей фракции и Кабмин вынесли на обсуждение два законопроекта - "о коллаборантах" и о переходном периоде.

Прямого поражения в правах там не прописано (хотя и вводится ответственность, к примеру, за выступление на российском телевидении). При этом есть формулировки, которые подразумевают лишение украинского гражданства, если житель "ДНР", "ЛНР" или Крыма добровольно принял российское.

В более ранней версии законопроекта о переходном периоде был прописан и запрет проводить выборы в течение двух лет - но потом его оттуда убрали.

Как "ЛОМы" топили за поражение в правах

Координатор движения "Спильна справа", майдановский активист Александр Данилюк еще в первый год войны рассматривал идею лишения украинцев "политических прав" путем выдачи им "паспорта негражданина".

Историк Вахтанг Кипиани в апреле 2016 года называл украинских граждан "идиотами", "преступниками" и "почвой для российского влияния" и также предлагал лишить избирательных прав части украинцев - как в Прибалтике.

"Латвия и Эстония, члены ЕС и НАТО, реализовали на законодательном уровне институт неграждан - те, которые неспособны выучить государственный язык, нелояльные к законам - имеют право на проживание, но не имеют права голоса", - писал Кипиани в апреле 2016 года.

Скандальная писательница Лариса Ницой также ставила Украине в пример балтийский опыт.

"... В чем разница между паспортом гражданина и паспортом негражданина? Латыш с паспортом гражданина имеет право голоса, следовательно ходит на выборы, выбирает власть и может быть сам избранным и работать в органах власти. А также с паспортом гражданина можно работать в государственных учреждениях. Латвиец-негражданин не имеет права голоса, не работает во власти и в государственных учреждениях.

Чтобы получить паспорт гражданина - стать гражданином, латвиец должен сдать три экзамена:

1. На знание языка

2. На знание истории Латвии

3. На знание гимна Латвии...", - воодушевленно писала она, добавляя информацию о существовании специальной языковой инспекции и специального языкового сертификата в странах Прибалтики, без которого человек не может устроиться на работу.

Также в феврале 2017 года телеведущий Виталий Гайдукевич в эфире "5 канала" предложил лишить права голоса на выборах людей, которые "думают, как враг". И тоже ссылался на Прибалтику.

"Проблема - это люди, которые думают так, как "враг". Они не замечают российской агрессии. Считают, что украинская армия обстреливает детей Донбасса, они не хотят помогать войску и агрессивно относятся к тем, кто это делает. К военным тоже агрессивно относятся. Они говорят "я их туда не посылал". Они сейчас где-то рядом, со всеми нами, они, если, боже избавь, российские танки окажутся где-то в середине Киева, будут первыми, кто принесет оккупантам цветы. Потенциальные коллаборанты. Как на них реагировать? С аналогичной проблемой столкнулись в свое время страны Балтии, лет 20 назад. Ну, скажем, Латвия ввела статус "негражданин". Не признаешь, что СССР это оккупация, не знаешь языка страны, в которой живешь, не знаешь истории страны, в которой живешь, - "негражданин" и не имеешь права голосовать на выборах", - сказал Гайдукевич.

Шоумен и ведущий "Караоке на Майдане" Игорь Кондратюк тоже предлагал своеобразным образом урегулировать ситуацию на Донбассе, лишив проживающих там людей права голоса. Об этом он писал на своей странице в Facebook в октябре 2019 года.

Кондратюк пишет, что жителям неподконтрольной части Донбасса в течение месяца с момента полного восстановления власти Киева нужно будет определиться - хотят ли они жить в государстве Украина.

"Кто не хочет - в течение 3 месяцев покидают Украину в любом направлении. Украина им за это выплачивает "выездные". С условием - не возвращаться в Украину в течение 50 лет после выезда. Те, кто останутся, на 10 лет теряют свое избирательное право. В Донецкой и Луганской областях избираться на выборные должности и служить в полиции в течение 10 лет будут иметь право только те, кто с начала лета 2014-го жили на подконтрольной Киеву территории", - писал Кондартюк.

О лишении права голоса жителей неподконтрольной части Донбасса после возвращения в состав Украины говорил и львовский журналист Остап Дроздов, называвший украинцев "крысами".

Изначально он озвучил свою идею в эфире "5 канала" в интервью Янине Соколовой в октябре 2019 года. После чего спецкор "Страны" Олеся Медведева стала инициатором открытия уголовного правонарушения на Дроздова по ст. 161 Уголовного кодекса (разжигание национальной вражды и унижение национальной чести и достоинства граждан Украины).

К ответственности за свои слова Дроздов привлечен не был и вновь повторил аналогичные призывы к дискриминации жителей Донбасса уже в сентябре 2021 года в эфире телеканала "1+1".

Он призывал ограничить их избирательные права на 10 лет.

"У них будет украинская форма обучения во всех школах и их дети будут учить украинский язык. Объяснить, что у них будет декоммунизация, люстрация населения, как проводила Германия или балканские страны...у них может рассматриваться вопрос, который когда-то рассмотрела и применила ФРГ, которая на 10 лет лишила права голоса на выборах то население, которое было выброшено за борт немецкой действительности... Это будет временная мера для того, чтобы население "втянулось" в действительность страны", - заявил он выступая в программе "Право на власть".

В январе 2020 года экс-нардеп Николай Томенко заявил о том, что "малорос" или "ватник" не могут быть гражданами Украины.

"Если человек не чтит свою страну, ее историю и язык - он не имеет право быть гражданином этого государства! Настало время для получения или подтверждения гражданства ввести экзамены на знание украинского языка, истории и Конституции. В мире-193 государства и среди них есть те, в которых "освещены и заасфальтированы улицы", - написал Томенко.

В связи с таким огромным потоком призывов к дискриминации части населения Украины, попробуем разобраться - как это работает в Латвии, на чей опыт ссылаются националисты.

Кто такие неграждане в Прибалтике

Неграждане - специальный юридический статус. Его начали раздавать в странах Прибалтики, образованных после распада СССР. Расскажем о нем на примере Латвии.

После того, что страна стала самостоятельным государством, возник вопрос, кому выдавать латвийское гражданство.

И было принято решение, что оно выдается автоматически только прямым потомкам тех, кто жил в Латвии до ее вхождения в 1940 году в Советский Союз.

А большинству всех остальных людей, которые жили на территории страны на момент обретения независимости (преимущественно это были русские, белорусы, украинцы и представители других национальностей, которые переселились в Латвию уже при Советской власти) был дан статус "неграждан".

По состоянию на 1 января 2021 года, по данным Регистра жителей, в Латвии проживало 209 007 неграждан из 2 069 089 человек, что cоставляло около 10,1% общего населения (в 90-е годы таковых было намного больше). Среди них:

Русские — 136 909 человек — 65,5% от общего количества неграждан.

Белорусы — 28 665 человек — 13,7%.

Украинцы — 20 760 человек — 9,9%.

Неграждане имеют латвийские паспорта, но они не красного цвета, как у граждан, а темно-фиолетового.

И в них в графе гражданство написано "иностранец".

Неграждане имеют право на жительство в Латвии, но при этом лишены важнейших гражданских прав. Среди них:

не имеют права голоса на выборах,

не могут служить в армии,

не имеют права работать в правоохранительных органах, охране тюрем, быть чиновниками, адвокатами и нотариусами, фармацевтами, работниками службы государственных доходов, загсов,

ограничены в приобретении недвижимости - не имеют права иметь в собственности земли на морском побережье, лесные и сельскохозяйственные земли.

ограничены в подсчете пенсионного стажа - не получает пенсию за стаж, накопленный в других республиках бывшего СССР.

негражданина могут выслать из страны в любой момент.

Сейчас в Латвии ежегодно натурализуются 2 - 2,5 тысячи неграждан. Сделать это крайне сложно. Наиболее распространенные способы - нужно прожить с гражданином Латвии в браке не менее 10 лет; быть родителем ребенка старше 15 лет и прожившем в стране более 5 лет, который получит гражданство по праву почвы.

Если у негражданина есть основания натурализоваться, он, среди прочего, должен сдавать экзамен на владение латышским языком.

У страны есть масса проблем с негражданами. Они объединяют в группы, регулярно подают иски из-за нарушения прав человека и часто выигрывают - международные организации становятся на сторону неграждан. Европейцы убедительно рекомендуют Латвии: присвоить негражданам право голоса на муниципальных выборах, упростить натурализацию, сократить разницу между правами граждан и неграждан.

Из-за международного давления с 1 января 2020 года в Латвии приняли поправку: дети, родившиеся в Латвии, автоматически получают гражданство. По нисходящей линии такой же статус смогут получить и их родители-неграждане.

Но в целом дискриминационные нормы Латвия не отменяет.

Получится ли ввести в Украине статус негражданина?

В Латвии статус негражданина был закреплен в Конституции изначально. В Украине же, на основании действующего законодательства, сделать это невозможно - нужно вносить поправки в главный закон страны.

При этом у неграждан в Латвии никогда не было латвийского гражданства. В то время как в Украине предлагают давать статус неграждан тем, кто украинское гражданство имеет. Другими словами - предлагается лишить гражданства миллионы людей. При этом в подавляющем большинстве это люди, которые всю жизнь прожили на территории Украины, также как и их родители. То есть, это коренные жители.

Ну и главное в другом - сделать "негражданами" предлагается людей чисто по политическим причинам. Тех, кто выступает против политики властей (по сути, кто достоин быть гражданином, а кто нет - будут определять чиновники "на глазок" или по доносам).

Причем во многих регионах таковых "неграждан" может оказаться подавляющее большинство населения. Что может привести к вполне очевидным последствиям для территориальной целостности страны.