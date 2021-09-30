Суд в Париже признал бывшего президента страны Николя Саркози, которого ранее приговорили к двум годам в тюрьме. виновным по делу о превышении расходов на его избирательную кампанию в 2012 году.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

"Николя Саркози знал о максимальной законной сумме расходов (на президентскую кампанию - Ред.), при этом его дважды предупреждали о перерасходах, однако он продолжал действовать, как и прежде.

Он продолжал организовывать встречи, нес расходы и добровольно отказался от участия в качестве кандидата в контроле над расходами", - сказала председатель уголовного суда Каролин Вигье.

Фигурантами дела являются бывший президент Франции и еще 13 человек.

Напомним, Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Следователи заинтересовались финансированием обеих предвыборных кампаний политика - выигрышной в 2007 году и проигрышной в 2012-м, когда лидером страны избрали Франсуа Олланда.

В свою очередь, дела против себя политик называет политическим преследованием и считает сфальсифицированными. От комментариев СМИ он отказывается.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о делах против Саркози, а также публиковала реакцию украинских соцсетей.