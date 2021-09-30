В четверг, 30 сентября, в Киеве возле Киевского политехнического института упало дерево, где как раз прогуливались студенты. К счастью, никто при этом не пострадал.

Очевидцы сняли на видео момент, как как возле громадный тополь падает прямо на тротуар, где в это время прогуливались студенты.

На кадрах видно, что дерево падает как раз рядом со студентами, однако при этом никто из тех, кто находился рядом с местом происшествия не пострадал.

Ранее мы рассказывали, как в прошлом году в Киеве на девушку упало дерево. Пострадавшую госпитализировали. Причиной падения дерева, вероятно, стал сильный ветер.

Также сообщали, как на базе отдыха в Харьковской области трех отдыхающих привалило деревом. 48-летняя женщина погибла сразу, а 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения и были доставлены в реанимационное отделение в больницу в Харькова. Позже стало известно о смерти второй девушки.

Кроме того, мы писали, что под Винницей на автомобиль упало дерево. В результате 34-летний водитель машины погиб, а его 66-летний пассажир госпитализирован в травматологическое отделение.