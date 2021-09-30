В городе Коломыя, что в Ивано-Франковской области, в четверг, 30 сентября, демонтировали памятник советским воинам, который был главным элементом советского мемориального комплекса на площади Героев (Скорби).

Об этом сообщил мэр города Богдан Станиславский на своей странице в Facebook. Также он опубликовал соответствующее фото.

"Избавляемся советской идеологии. Сегодня демонтировали аварийный памятник на площади Скорби", - написал городской голова.

На территории комплекса находится братская могила, где похоронены около 570 воинов советской армии, которые погибли при освобождении Коломыи

"В будущем площадь Скорби станет местом достойного чествования Героев Украины, которые боролись за ее свободу и независимость. Общество уже давно нуждалась в таком месте и, я уверен, нам удастся его создать", - пишет Станиславский.

Согласно проекту 2018 года, на месте памятника советскому солдату должен появиться тризубец.

По словам Станиславкого, мемориал будут реконструировать на основе проекта, одобренного еще тремя годами ранее - в 2018 году. В настоящее время специалисты уже начали технико-сметный расчет необходимых работ.

В то же время, добавил мэр, в городе обустроят мемориал памяти жертв Второй мировой войны на территории кладбища на улице Бандеры.

Данную новость прокомментировал нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский:

Памятник советскому солдату в центре Коломыи наконец-то демонтировали. Ну кто ж спорит, такого счастья в Коломые не видали со времен ухода Батыя. Что будут ставить, Геринга или Канариса, как думаете? Кальтенбруннер, кстати, тоже отлично бы смотрелся, плюс, туристический магнит, вряд ли ж где то ещё в мире есть памятник Кальтенбруннеру", - написал Бужанский в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в начале текущего года в Украине снесли последний памятник Ленину. Он находился в Одесской области.

Также сообщали, как во Львове с третьей попытки снесли стелу Славы. Речь шла о стеле, высотой 30 метров, где были обнаружены остроаварийные элементы.