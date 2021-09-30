В сети разгорелся спор о принадлежности Украине или России кота "Шлепы", который стал популярным благодаря мемам про геноцид, военные преступления и мятные пряники.

Известно, что "Шлепа" (на самом деле его зовут Гошей, но в сети он получил имя именно Шлепа, на Западе его называют Big Floppa - Ред.) - каракал, ему 3,5 года. Он родился в приюте Киева, а потом был вывезен в Москву. Многие пользователи сети называют его "большим русским котом", что и породило споры о "родине" каракала.

Неожиданно для всех право Украины на кота Шлепу признал основатель Telegram Павел Дуров, который редко дает комментарии в русскоязычной версии его телеграм-канала. Но для кота он, вероятно, сделал исключение.

По данным издания "Медуза", в Telegram между Дуровым и одним из пользователями состоялся такой диалог:

Пользователь № 1: Очень нужен ваш ответ. Как вы относитесь к большому русскому коту Шлепе?

Дуров: Не знаком.

Пользователь № 2: Павел, вас вводят в заблуждение! Кот Шлепа - украинский кот. Родился в Киеве, в четырехмесячном возрасте был вывезен в Москву.

Дуров: Я признаю право Украины на этого кота.

Напомним, украинцем оказался и еще один популярный кот-мем. Фотография белого кота, который стоит на задних лапах за стеной, была сделана в городе Болград Одесской области.

Ранее "Страна" писала о том, что соцсети сражаются за лучший мем о перехваченных "пленках Лукашенко".