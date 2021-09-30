Во время срочной операции врачи Львовский областной клинической больницы увидели у 74-летнего пациента Ярослава Б. зеркальное расположение всех органов и сосудов. Это существенно осложнило работу хирургов, но они сумели спасти мужчину. До сих пор в мировой медицинской литературе был описан лишь один подобный случай, который произошел в Японии.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Скорая помощь доставила Ярослава в больницу утром 24 сентября. У него был разрыв аневризмы брюшной аорты, что привело к стремительному падению давления, отказу почек и снижению других жизненно важных показателей. Больного срочно следовало оперировать, но сосудистым хирургам нужно было выяснить, в каком именно месте произошел разрыв, поэтому Ярослава направили на компьютерную томографию (КТ).

Во время диагностики выяснилось, что у мужчины все органы размещены зеркально: печень - слева, сердце - справа. Задача сосудистых хирургов из-за этого сильно усложнялась, но времени на раздумья уже не было.

"То, что все органы у мужчины расположены зеркально, в начале существенно затрудняло операцию. Остановить кровотечение брюшной аорты надо было как можно быстрее, а нам надо было сначала сориентироваться, где орган лежит. Мы знаем, что аорта должна располагаться в этом месте, кишечник - в этом, а у пациента все не так, все было наоборот", - признался хирург Андрей Кихтяк.

Однако медики быстро сориентировались в непростой ситуации и операция, длившаяся 2,5 часа, в целом прошла без сюрпризов. Операционной бригаде удалось остановить кровотечение. В место разрыва аневризмы брюшной аорты хирурги поставили протез.

Сейчас у пациента положительная динамика: он самостоятельно ходит по палате, у него нормализовалось давление, почки восстанавливают работу, показатели приходят в норму.

Оказалось, что сам Ярослав не догадывался, что у него все органы расположены зеркально, хотя знал, что сердце у него справа. Но это ему не мешало и он не обращал на аномалию внимания.

По словам Кихтяка, патология, при которой все органы расположены зеркально, встречается у одного из 10 000. А разрыв аневризмы у таких людей еще реже - один случай на 100 000 000.

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