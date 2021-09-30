Пользователи "Монобанка" получают в онлайн-приложении сообщение о том, что произошел сбой. Проведение операций по картам им недоступно.

Об этом сообщает онлайн-сервис банка в четверг, 30 сентября.

Пользователей информируют в сообщениях, что в настоящее время существуют сложности с оплатой по карте, и что работа сервиса скоро возобновится.

Также "Монобанк" сообщает о трудностях в работе приложения и выписок. При этом в сообщении указывается, что предыдущие оплаты прошли успешно и их не нужно повторять.

О возобновлении полноценной работы сервиса проинформируют дополнительно.

Монобанк сообщил о сбоях в приложении. Источник: онлайн-сервис Монобанк

Ранее "Страна" сообщала, что банки остановят платежи через терминалы. НБУ атакует казино, интернет-магазины и компании-криптотрейдеры. В первую очередь речь идет о платежах за компьютерные игры, ставки в казино, перечисления криптовалют и отправке денег на небольшие интернет-магазины.

Также мы информировали, что "Ощадбанк", который ранее разрешил переселенцам пользоваться просроченными картами до октября, закроет неактивные текущие счета и депозиты, операции по которым не проводились последние три года.