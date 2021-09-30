В "Монобанке" произошел сбой в работе приложения и оформлении выписок
Пользователи "Монобанка" получают в онлайн-приложении сообщение о том, что произошел сбой. Проведение операций по картам им недоступно.
Об этом сообщает онлайн-сервис банка в четверг, 30 сентября.
Пользователей информируют в сообщениях, что в настоящее время существуют сложности с оплатой по карте, и что работа сервиса скоро возобновится.
Также "Монобанк" сообщает о трудностях в работе приложения и выписок. При этом в сообщении указывается, что предыдущие оплаты прошли успешно и их не нужно повторять.
О возобновлении полноценной работы сервиса проинформируют дополнительно.
Монобанк сообщил о сбоях в приложении. Источник: онлайн-сервис Монобанк
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