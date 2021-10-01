Вчера, 30 сентября, в США поставлена официальная точка в громкой истории с нападением на синагогу в Калифорнии, которое произошло в 2019 году. Напавший на людей во время молитвы Джон Эрнест приговорен судом к пожизненному заключению без права на помилование.

Об этом передает агентство ТАСС со ссылкой на канал СNN.

Приговор предусматривает пожизненное лишение свободы без права на досрочное освобождение. Эрнесту удалось избежать электрического стула после того, как он признал себя полностью виновным в ходе разбирательства. Такую сделку с Фемидой одобрил Верховный суд Сан-Диего (штат Калифорния) в июле этого года.

Напомним, что 27 апреля 2019 года Джон Эрнест открыл стрельбу по прихожанам в синагоге города Поуэй. В результате атаки один человек погиб, еще трое получили ранения. Мэр Поуэй Стив Вос назвал происшедшее преступлением на почве ненависти.

Письмо антисемитской направленности, подписанное именем Джона Эрнеста, было опубликовано на одном из праворадикальных порталов за несколько часов до преступления.

Пользователь под именем JohnTEarnest назвал своими "вдохновителями" Роберта Бауэрса, напавшего на синагогу в Питтсбурге, а также Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети в новозеландском городе Крайстчерч.

Эрнест также признался, что начал планировать свое нападение после стрельбы в Новой Зеландии.