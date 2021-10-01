Заместитель главы Офиса президента, куратор проекта "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, комментируя материал "Страны" о своем загородном участке под Киевом, заявил, что задекларирует его.

Об этом Тимошенко рассказал "Стране".

"Действительно, моя семья купила дом, он будет задекларирован согласно законодательству. Действительно там проходят ремонтные работы. Этот дом это фактически коробка, которой семь или шесть лет, поэтому там нужно провести ремонтные работы", - заявил Кирилл Тимошенко и поспешил убежать от журналиста "Страны".

Напомним, в начале текущего года "Страна" написала о том, что Кирилл Тимошенко купил загородное поместье недалеко от Киева. Стоимость покупки составила около 10 миллионов гривен, недвижимость оформлена на жену заместителя главы Офиса президента.

Как удалось выяснить "Стране", площадь дома 354 кв.м и он находится в коттеджном городке "Альпийка". Мы показывали эксклюзивные кадры того, как идет стройка особняка.

Также сообщалось, что Кирилл Тимошенко ускорил возведения своего загородного особняка под Киевом. Отдельно от дома был построен гараж на несколько машин.