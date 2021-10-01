В США бывший военный 26-летний Юджин Боззи всего за пару минут выдворил аллигатора из двора собственного дома. Причем мужчина пошел на хищника, вооружившись лишь мусорным контейнером.

Оригинальный способ охоты имел место во Флориде и попал на видео, которое быстро разлетелось по социальным сетям.

По словам мужчины, рептилия пробралась прямо к его дому и он испугался за своих детей, поэтому сразу решил действовать. Он опрокинув пустой мусорный бак, он начал двигать его в сторону хищника, загоняя его в угол. Тот высказывал явное недовольство, но при этом отступал.

После того, как крокодил получил удар по голове пластиковой крышкой контейнера, он запаниковал и экс-военному удалось заключить хищника в контейнер, передает The New York Post.

Любопытно, что американец перекатил контейнер с крокодилом к водоему, который находится через дорогу от его дома. Там мужчина выпустил своего пленника на свободу и бросился наутек.

Герой дня объяснил свои действия не желанием убить, а напугать крокодила, чтобы заставить думать, будто его проглотил бегемот.

К слову, для жителей Флориды встреча с обитающими там крокодилами вовсе не редкое явление.

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