На Аргентинских островах, возле станции "Академик Вернадский" начался сезон размножения тюленей. На свет появилось трое тюленят: две девочки и мальчик.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра в Facebook.

Украинские полярники уже дали малышам имена. Первую девочку назвали Пенолой, потому что она родилась рядом с одноименным проливом. Вторую самку называл дизелист Александр Книжатко, который нашел ее накануне своего дня рождения. Он назвал ее Кралей.

Третьему тюлененку выжить не удалось, почему так произошло биологи выяснят с помощью лабораторных исследований. При этом Краля и Пенола здоровые, упитанные и активные.

Вес новорожденных тюленей - около 25 килограмм, но он быстро увеличивается благодаря питательному материнскому молоку, жирность которого составляет 54%. Вскармливание продолжается около месяца и к его концу малыши могут весить уже 90 кг.

"Такой "запас" позволяет малышам пережить период голода при переходе к самостоятельному питанию в океане. Кстати, первые знакомства тюленят с водой могут происходить уже через неделю после рождения. В конце вскармливания самки тюленей снова способны к оплодотворению. Сейчас вблизи наших мам регулярно встречается только один самец-претендент. Его легко узнать, ведь каждая особь этого вида имеет уникальный пятнистый узор на коже", - рассказали полярники.

Напомним, украинские ученые в Антарктиде увидели розовый и зеленый снег возле станции Академик Вернадский.

Также сообщалось, что в ноябре прошлого года украинских полярников на станции "Академик Вернадский" замело снегом.