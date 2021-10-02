Возле станции Вернадского родились малыши-тюлени. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

На Аргентинских островах, возле станции "Академик Вернадский"  начался сезон размножения тюленей. На свет появилось трое тюленят: две девочки и мальчик.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра в Facebook.

Украинские полярники уже дали малышам имена. Первую девочку назвали Пенолой, потому что она родилась рядом с одноименным проливом. Вторую самку называл дизелист Александр Книжатко, который нашел ее накануне своего дня рождения. Он назвал ее Кралей.

На Аргентинских островах родились тюленята. Скриншот из фейсбука Национального антарктического центра

Третьему тюлененку выжить не удалось, почему так произошло биологи выяснят с помощью лабораторных исследований. При этом Краля и Пенола здоровые, упитанные и активные.

Вес новорожденных тюленей - около 25 килограмм, но он быстро увеличивается благодаря питательному материнскому молоку, жирность которого составляет 54%. Вскармливание продолжается около месяца и к его концу малыши могут весить уже 90 кг.

На Аргентинских островах родились тюленята. Скриншот из фейсбука Национального антарктического центра

"Такой "запас" позволяет малышам пережить период голода при переходе к самостоятельному питанию в океане. Кстати, первые знакомства тюленят с водой могут происходить уже через неделю после рождения. В конце вскармливания самки тюленей снова способны к оплодотворению. Сейчас вблизи наших мам регулярно встречается только один самец-претендент. Его легко узнать, ведь каждая особь этого вида имеет уникальный пятнистый узор на коже", - рассказали полярники.

На Аргентинских островах родились тюленята. Скриншот из фейсбука Национального антарктического центра

На Аргентинских островах родились тюленята. Скриншот из фейсбука Национального антарктического центра

На Аргентинских островах родились тюленята. Скриншот из фейсбука Национального антарктического центра

Напомним, украинские ученые в Антарктиде увидели розовый и зеленый снег возле станции Академик Вернадский.

Также сообщалось, что в ноябре прошлого года украинских полярников на станции "Академик Вернадский" замело снегом.

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