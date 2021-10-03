В субботу, 2 октября, в Никольском районе на автодороге Кременевка - Ялта погиб водитель грузовика, на кабину которого рухнула металлическая плита. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.

"60-летний мужчина, управляя автомобилем DAF, на окружной дороге съехал в кювет. В результате этого произошел сдвиг груза. Металлические плиты, которые не были как следует закреплены на прицепе обрушились на кабину", - рассказали правоохранители.

В результате сдвига плита разорвала кабину машины. Водитель погиб на месте.

"Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, после чего будет предоставлена его правовая оценка", - уточнили полицейские.

В Донецкой области металлическая плита раздавила водителя. Фото: Нацполиция

Напомним, в Запорожской области из-за превышения скорости в ДТП попал бензовоз. В результате грузовик загорелся. Инцидент произошел на участке дороги между селами Водяное и городом Каменка-Днепровская. Водитель получил ожоги.

Как сообщала "Страна", в Винницкой области полиция устанавливает обстоятельства столкновения грузовика Iveco и легкового автомобиля марки Volkswagen. Жертвами этого ДТП стали три человека.