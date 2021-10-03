В воскресенье, 3 октября, в Киеве частично изменят движение общественного транспорта из-за проведения марафона Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, по измененному маршруту общественный транспорт будет курсировать до окончания мероприятий – приблизительно до 16:00.

Троллейбусы будут ходить по следующему маршруту:

№ 3 - от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) до железнодорожного вокзала "Южный";

№ 5 и 7 - соответственно от ул. Белицкой и ул. Чернобыльской до Воздухофлотского путепровода; № 8, 9 и 17 - соответственно от ул. Смелянского, Международного аэропорта "Киев" ( "Жуляны") и площади Космонавтов до железнодорожного вокзала "Южный";

№ 12 - от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская";

№ 14 и 15 - соответственно от Ботанического сада и ст. м. "Выдубичи" до б-ру Леси Украинский (до ул. Новогоспитальнои)

№ 40 - от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской.

Маршрут автобусов будет следующим:

№ 5 - от ул. Изюмской до ул. Жилянской;

№ 24 и 114 - соответственно от Национального музея истории Украины во II мировой войне и ул. Милославской до ул. Крещатик по собственному маршруту, далее - ул. Михайловская - ул. Большая Житомирская - ул. Владимирская - б-р Тараса Шевченко - ул. Симона Петлюры - железнодорожный вокзал "Центральный"; (В обратном направлении) железнодорожный вокзал "Центральный" - ул. Симона Петлюры - б-р Тараса Шевченко - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Владимирская - Владимирский проезд - ул. Михайловская - ул. Крещатик, дальше по своим маршрутам;

№ 20 - от ж / м Корчеватое до ул. деловой;

№ 55 - от Дарницкого площади до ул. Бассейной;

№ 69 - от ул. Литвиненко-Вольгемут до железнодорожного вокзала "Южный";

№ 118 - от ст. м. "Черниговская" до ул. Бассейной.

Кроме того, будет внесены изменения в маршруты автобусов общего пользования в режиме маршруток: № 171, 181, 189, 198, 228, 231, 411, 427, 429, 433, 450, 507, 539, 558, 575.

Ранее "Страна" писала о том, что главный санврач Украины объяснил, как будет работать общественный транспорт в условиях "красной" зоны.

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