Министерство внутренних дел России назвало подозреваемого в убийстве трех студенток медколеджа. Возможным виновником является Александр Лазарев, передает пресс-служба ведомства.

"Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД по Оренбургской области во взаимодействии со следователями территориального СУ СК установили подозреваемого в убийстве 3 молодых девушек", - говорится в сообщении.

Силовики утверждают, что в ходе проведения оперативных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 30-летний Александр Лазарев.

В РФ рассказали, кого подозревают в убийстве трех студенток. Фото: МВД

"Одет тем утром был так: светло-коричневая куртка, короткая до пояса, типа замшевая. Темные штаны, чёрные кроссовки, с собой спортивная сумка размером 70х20х20 чёрного цвета, на верхнем клапане, для закрытия сумки, узоры белого цвета", - уточнили правоохранители.

Напомним, в российском городе Гай, что в Оренбургской области, произошло тройное убийство, жертвами которого стали молодые девушки от 17 до 19 лет. Следователи возбудили уголовное дело.

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