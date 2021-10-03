Экс-солистка "Тату" Елена Катина сообщила о воссоединении группы. Ее видео-заявление появилось в Телеграм-канале Ura.news.

"Официальный трибьют "Тату" состоится весной 2022 года", - рассказала исполнительница. Она уточнила, что вторая солистка коллектива Юлия Волкова, которая пыталась начать политическую карьеру в партии "Единая Россия", уже согласилась поучаствовать в воссоединении группы.

Кроме того, Катина сообщила, что вскоре на одной из стриминговых площадок выйдет сериал о группе "Тату" с участием исполнительниц.

Напомним, ранее российская певица Елена Катина (Lena Katina), экс-солистка культовой группы "Тату" рассказала, что пережила сексуальное насилие в возрасте одиннадцати лет.

Напомним, в группе "Тату" было две солистки - Елена Катина, которая сейчас участвует в сольном проекте Lena Katina и Юлия Волкова, которая оставила музыкальную стезю и ушла в политику - собралась идти на праймериз партии "Единая Россия".

В своем предвыборном ролике она объяснила, что подтолкнуло ее к такому решению, а свой политический путь называла новым этапом жизни.