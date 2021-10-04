Вчера, 3 октября, в Нью-Йорке произошел показательный акт вандализма. Здесь, в Юнион-сквер облили краской монумент афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого при задержании в мае 2020 года вызвала массовые протесты афроамериканцев по всей стране.

Об этом передает газета The New York Post.

Инцидент произошел около 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву - Ред.). Неизвестный на скейтборде подъехал к бюсту Флойда и облил его серой краской. Правонарушение было запечатлено на камеру видеонаблюдения, но вандалу удалось скрыться.

Активисты пытаются смыть краску и вернуть скульптуре первоначальный вид. Установленные на площади изваяния двух других афроамериканцев - Брионны Тейлор, которая была убита в марте во время полицейского рейда, и ушедшего из жизни в прошлом году конгрессмена Джона Льюиса - не пострадали.

Это уже не первый случай актов вандализма в отношении мемориалов, посвященных Джорджу Флойду. В конце июня этого года группа неизвестных в Нью-Йорке написала краской на одной из таких статуй название организации, объединяющей сторонников превосходства белой расы.

Напомним, "Страна" ранее сообщала, что обвиненному в убийстве Джорджа Флойда полицейскому дали 22,5 года, хотя обвинение просило 30 лет.