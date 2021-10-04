25-летний хакер из Украины совершил вирусные атаки на более чем 100 иностранных компаний и нанес убытков на 150 миллионов долларов США. Преступник был задержан в рамках международной спецоперации с участием правоохранителей Украины, Франции и США, а также сотрудников Интерпола и Европола.

"В ходе следствия установлено, гражданин Украины распространял вредоносные программы с целью дальнейшего вымогательства денежных средств у иностранных компаний за восстановление данных. Вирусное программное обеспечение попадало в компьютерные системы корпораций путем взлома программы для удаленной работы пользователя с компьютером, а также через спам-рассылку. После попадания в компьютерные системы вирус осуществлял шифрование данных, за восстановление доступа к которым у компаний требовали денежные средства", - говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось идентифицировать украинского хакера, у которого также был сообщник, помогавший выводить деньги, добытые преступным путем. В ходе обысков на территории Киева, Киевской и Хмельницкой областей по месту жительства хакера и близких к нему лиц, изъяли денежные средства на общую сумму более 360 тысяч долларов США, компьютерную технику, терминалы мобильной связи, транспортные средства. Кроме того, на криптокошельках злоумышленника заблокированы 1,3 миллиона долларов США.

Следственные действия продолжаются. Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УК Украины.





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