Офшоры Владимира Зеленского и его окружения, которые отыскались на Виргинских островах, вызвали в Украине бурные обсуждения.

Западные журналисты нашли компанию, которая не указана в декларации президента - но по сути контролирует весь бизнес "Квартала". Также обнаружилось, что первый помощник Зеленского Сергей Шефир является владельцем элитной недвижимости в Лондоне - тоже оформленного на офшоры, где совладельцами были Зе и его супруга Елена.

Расследование предполагает, что выход президента из этих компаний накануне выборов был фиктивным, а на деле он продолжает получать с них доходы.

Третий важный момент - на офшоры, связанные с "Кварталом" с 2012 по 2016 годы выводились деньги "Приватбанка". Что имеет уже уголовный подтекст - учитывая, что против бывших владельцев "Привата" идут уголовные расследования в Украине и США как раз по вымыванию денег из банка.

На Западе Зеленского уже начали активно критиковать. В Украине тему обсуждают политики и эксперты. А Офис президента уже начал вести контратаку.

"Зрады нет". Как реагирует Банковая и власть

Официальной реакции Офиса президента на информацию международных расследователей пока нет. И пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров уже дал понять, что пока комментировать не станут.

Но в целом линия защиты ОП уже понятна по тезисам, которые распространяют лояльные Банковой блогеры и журналисты.

Так, например, член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, часто адвокатирующий президента, опубликовал видео, которое озаглавил: "Офшорным скандалом целятся в Зеленского".

"В моем понимании предмета для скандала и какой-нибудь зрады нет - потому что частный бизнес. В Украине офшорные компании настолько распространенное явление, что, мне кажется, владельцы ларьков и владельцы мелкого бизнеса уже имеют офшорную компанию. Офшорную компанию можно создать, не выходя из своего киевского офиса", - заявил экс-нардеп.

К слову, раньше именно Сергей Лещенко разоблачал офшоры Петра Порошенко или консультанта Януковича Пола Манафорта. В связи с чем в Сети уже сравнивают "того" и "этого" Лещенко.

Лояльные к Банковой телеграм-каналы также отметились на теме. "Карточный офис", например, заявляет, что молчание Офиса президента, которое играет явно против Зеленского - это не признак растерянности, а наоборот сильный шаг.

"В Офисе прекрасно понимают желание критиков власти, получить реакцию на разного рода сомнительные расследования и не собираются никого этой реакцией радовать", - написал канал.

А другая связанная с Банковой телеграм-площадка - "Тайны депутата", пишет, что "Пандорагейт" - это "надувание мыльных пузырей из старых, никого не возбуждавших историй".

Общее место защитников Зеленского - что историю в Украине раздувают некие "российские силы". Хотя консорциум журналистов ICIJ, который выпустил расследование, а также детально описавшую его британскую газету The Guardian сложно упрекнуть в работе на Кремль. А ICIJ вообще связана с Соросом.

"Теперь Зеленский и его команда меченые"

Политолог Константин Бондаренко считает, что офшорный скандал с Зеленским - это был вопрос времени. И это последнее предупреждение от Запада.

"То, что "офшорная" карта рано или поздно будет разыграна против Зеленского, было понятно еще в сентябре 2019 года. Помните, как в студии Савика Шустера по видеосвязи появился Игорь Коломойский и начал дискуссию о выполнении обязательств по контрактам?

Шустер тогда апеллировал к подписанному контракту и говорил, что с его стороны все выполнено. "Савик, а офшорный контракт?" - вдруг спросил Коломойский.

Тогда один из моих собеседников сказал: "На самом деле это - привет Зеленскому. У Коломойского другая форма работы не предусмотрена: у всех, с кем он работает, есть официальный и офшорный контракты. И когда наличие офшоров и неуплату налогов вспомнят Зеленскому или напомнит сам Беня, или кому-то продаст информацию - но это вопрос времени. Говорят, Зеленского предупреждали еще тогда, но он отмахнулся. Очевидно, что информация об офшорах президента попала в руки разного рода соросят-ротшильдят и других представителей глобальных структур, сделали предупреждение за несколько не слишком приятных для них ходов Зеленского (Нафтогаз НАБУ, Укрзализныця) и создали новые возможности для принуждения к "конструктива" .

Сейчас в Офисе президента выбрали самый тупой из возможных вариантов реагирования: делать вид, что ничего чрезвычайного не произошло. Заявления типа "скоро любой владелец киоска будет иметь свой офшор" звучат как издевательство. Хуже всего - это то, что у Зеленского будут пытаться погасить скандал какими-то информповодами - громкими отставками, обсуждением кадровых вопросов, нагнетанием истерии о том, что Путин нападет, а также, вероятно, эскалацией боевых действий на Донбассе. В надежде, что "само рассосется".

На самом деле более сильной была бы позиция признания вины: да, это имело место. Так, инкриминируемые эпизоды касались 2012 года. И вся страна так работала. И мой приход во власть был продиктован тем, чтобы сломать эту систему. Я не лучше и не хуже других. Просто я решил, что старая система должна быть разрушена. Но для этого нужно было еще раньше инициировать возвращение в бюджет хотя бы части неуплаченных налогов. И тогда оппонентов можно было бы обезоружить. Но это уже из области фантастики.

Игра сыграна. Боюсь, что под давлением заказчиков скандала президент пойдет на все условия, которые ему будут выставлены. Наблюдаем за развитием событий".

Нардеп Олег Волошин тоже удивляется тактике Офиса президента по ответу на скандал.

"Забавно, что "гении" на Банковой не понимают, что аргумент "все в элите так делают" - самый убийственный для них. Если он, как все в плане честности, но гораздо хуже с точки зрения компетентности, то пусть уходит в отставку и едет в свою квартиру на Бейкер стрит".

Еще ранее Волошин так прокомментировал скандал:

"Проблема Зеленского в том, что эта история далеко не только о нем. Ведь речь идёт не о фильме-расследовании наших журналистов (они лишь красиво все разжевали для условной бабушки, которая слышала о Холмсе), а о самом большом в истории раскрытии документов об офшорных счетах.

И нигде на Западе Подоляк не платит дешёвкам под маской "блоггеров" за доказательства того, что "пользоваться офшорами - это нормально". Это часто законно, но для публичных персон, кричащих о социальной справедливости и "борьбе с олигархами" совершенно аморально. Эту тему будут обсуждать и обсуждать, требуя от правительств ещё более решительной борьбы с "налоговыми гаванями", которая и так идёт. И в этих обсуждениях все время будет упоминаться Зеленский.

В одном ряду с имеющим чёткий имидж олигарха чешским премьером Бабишем, Алиевым, африканскими автократами и людьми из окружения Путина. И "simple-actor-turned-president” разом стал "billionaire-turned-politician”. Он один из тех, кому сам пытается запрещать ковыряться в носу. И теперь ясно, что делает это из жадности. И это не отмывается и не исправляется волнами в телеграмм-каналах".

Журналист Сергей Лямец считает, что расследование по офшорам делает Зеленского токсичным на Западе.

"Важно не то, насколько убийственными оказались факты против Владимира Зеленского и его ближайшего окружения: Ивана Баканова, Сергея Шефира и прочих.

Важно, что теперь они - "меченные". Это поворотный пункт в их "карьере". Теперь - только вниз, и очень сложно вверх.

Можно даже предсказать, какую реакцию это вызовет в политикуме. Вокруг Зеленского, скорее всего, сплотится часть чиновников и депутатов. Но лишь часть - теперь Зеленский токсичный. Чем дольше ты поддерживаешь его, тем токсичнее становишься сам. А значит, выписываешь себе билет на политическую свалку. Но поскольку у Зеленского сейчас монополия на власть, то открыто отказываться от него не будут - скорее, начнут саботировать решения власти и втихую договариваться, как избавиться от Зе.

Из чего можно делать такие предположения? Мы знаем аналог Pandora Papers в прошлом. Для Порошенко это были Panama Papers. Точно такой же невнятный кусок информации, в котором нет "мяса" для реального суда.

Ну и что?

Важен не юридический, а информационный эффект. Для Порошенко Panama Papers стали таким же обвинительным ярлыком, как "слепой траст" и "заработок на крови". Раз за разом журналисты и политики (включая Зеленского) забивали эти ярлыки все глубже в тело Порошенко. Все закончилось поражением на выборах.

Вот и для Зеленского теперь есть яркий обвинительный ярлык, который будет тянуть его репутационно вниз. А заодно всех, кто возле него. Думаю, теперь они еще рьянее попытаются заработать на всю оставшуюся жизнь, ведь второго шанса не будет.

"офшоры Зеленского" - вкусно звучит, не правда ли?".

"Исходя из опубликованных данных по офшорам Президента, главы СБУ и прочего “бомонда” офиса президента, на лицо явный обман граждан Украины и наглое нарушение украинского законодательства.

Участие Зеленского и Баканова в схемах по ограблению Приватбанка и легализации преступных денег для Коломойского, дает понимание о сверх лояльности СНБО-95 к настоящим украинским олигархам.

Учитывая данные по офшорам Зеленского, антиолигархический закон выглядит еще более смешным, чем создание "слугами народа" рабочих мест в селах"", - пишет журналист Дмитрий Василец.

"Попытки ботов Офиса президента оправдать своего работодателя незначительностью обвинений, выглядят жалко и наивно. Из серии "наш клиент украл всего ничего – какую-то мелочь, поэтому давайте по-прежнему считать его честным человеком".

Нет, давайте не будем. "Честный человек" - это было единственное, что Зеленский предлагал избирателю. "Он честнее Порошенко на столько-то десятых процента" - это уже совсем другая сделка, на которую в стране никто не подписывался", - считает журналист Вячеслав Чечило.

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова сравнивает, что Зеленский говорил о себе раньше - с тем, что получилось сейчас.

"Изучая расследование про офшоры Зеленского, припомнила одно интервью, в котором он на дежурный вопрос о том, в чем разница его с Порошенко, скромно ответил, что он - другой.

Попыталась разобраться, в чем именно другой.

Оба с огромным удовольствием возглавили мега-коррупцию в стране. Ни одна схема Порошенко не была ликвидирована – все они стали схемами Зеленского.

Оба, обещая деолигархизацию, всю свою каденцию способствовали обогащению олигархов. С удовольствием и выгодой для себя.

Оба, будучи при власти, зарабатывали в России под заявления о "войне с агрессором".

Оба всю жизнь искали способы не платить налоги.

Оба назначали своих бизнес-партнеров на высокие государственные должности.

Оба всю жизнь фарисействовали и морализаторствовали, демонстрируя по поводу и без повода дешевый пафос и понты.

Оба мерялись с предшественниками размерами кортежей и резиденциями.

Оба, в конце концов, старались придушить наше издание "Страна.UA".

Маленькая разница все же нашлась.

У Порошенко были Мальдивы инкогнито, у Зеленского – Оман. У Порошенко – вилла в Испании, у Зеленского – вилла в Италии.

Немного изменились и места регистрации офшорного бизнеса. Но про эти мелочи красноречиво в свое время отреагировал сам Зеленский – "какая разница".

Попутно вспомнились его дебаты на стадионе, в которых он засыпал Порошенко вопросами, предлагая самому определиться – на какой отвечать.

А теперь у меня ряд вопросов.

1. Сколько налогов, пользуясь офшорами, вы не заплатили нашей стране? Украденного хватит, чтобы повысить зарплату учителям до 4 тысяч долларов, или можно помечтать про 5 тысяч?

2. Вы точно не знали, что участвуете в схеме с выводом денег из "Привата"? Какой процент от выведенного капитала вам заплатили за "незнание"?

3. Вы и ваши друзья задекларируете все упомянутые и пока еще не упомянутые в фильме связанные с вами и вашим окружением офшоры, или в очередной раз изобразите слабоумие в ожидании второй серии фильма?

4. Вы готовы посадить Баканова, который ставил подписи под поручениями и договорами, связанными с грязными деньгами, и Шефира, которому вы передали право распоряжаться своими долями в офшорах?

5. Украденное вашими подельниками на "Большой стройке" пойдет на уже обнаруженные офшоры, или расщедритесь еще на пару тысяч долларов, чтобы зарегистрировать новые?

6. Вы осознаете, что за легалайз (не тот, о котором вы постоянно думаете, а немного другой) вам грозит тюрьма в любой цивилизованной стране мира? Именно поэтому нужно до 2024 году обязательно покорить Луну?

7. Помните ли вы свои слова – "Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам"?

Где и когда сегодня смотреть ваше заявление об отставке?

8. Ваше заявление об отставке будет на кириллице или уже на латинице?

И последнее. Когда в очередной раз будете с обиженным тоном что-то требовать от Джо Байдена, Бориса Джонсона, нового Федерального канцлера Германии и прочих иностранных политиков, задайте им тупой вопрос – а сколько лично у них офшоров, и где их лучше регистрировать, чтобы не попасться как не лох какой-нибудь".