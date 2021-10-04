В Тернополе - скандал из-за обнаруженной в зооуголке местного парка "Топильче" сибирской язвы.

От этой серьёзной болезни еще 28 сентября погиб пони. У животного обнаружили признаки пневмонии, гастроэнтерита и лимфаденита, а увеличение и закругленность краев селезенки у экспертов лаборатории вызвало подозрение на сибирскую язву, а 4 октября страшный диагноз подтвердился.

"Материал для подтверждения диагноза был передан в государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе в Киеве, который 4 октября подтвердил диагноз", - сообщили "Стране" в Тернопольской областной государственной лаборатории государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей.

Болезнь настолько опасна, что труп пони сожгли, а место захоронения и транспорт, в котором его перевозили, дезинфицировали. В местной ветслужбе отчитались, что остальных животных осмотрели и привили против язвы, наблюдают за контактными лицами, в парке ввели карантин.

Власти уверяют, что болезнь не вырвалась в город, больше никто не заразился, а эксперты выясняют, как могла заразиться пони.

Всего в парке есть вольеры с почти сотней животных и птиц. Среди них - буйволы, пони, лани, овцы, олени, косули, ламы, барашки, лебеди, павлины, фазаны.

Одна из таких пони в зооуголке парка в Тернополе умерла от сибирской язвы

Среди тернопольчан ЧП вызвало панику - парк популярен среди горожан, которые любят отдыхать там семьями. Местные рассказывают, что "Топильче" (бывший "Пионерский" парк у пруда) уже не раз попадал в скандалы.

Чуть больше полугода назад в зооуголке была вспышка птичьего гриппа из-за плохих условий содержания птиц. В результате умертвили два десятка пернатых, среди которых были клинически здоровые лебеди.

А в минувшее воскресенье, уже после случая с заражением пони, из зооуголка сбежали два буйвола. Их засняли очевидцы бродившими по парку и выложили видео в соцсети, затем животных загнали назад.

Руководство Тернопольского зооуголка уверяет, что животных якобы содержат хорошо.

"Уход за животными соответствует стандартам, а болезни с животными случаются. Сейчас зооуголок на карантине. На счет сбежавших буйволов, то они врывались ночью через стальную калитку и перебрались в вольер к другим животным, где ограда не такая крепкая, вышли в парк и на соседнюю улицу. Примерно через полчаса буйволов заманили обратно в вольер, а забор укрепили", - сказал директор зооуголка Николай Ткач.

Эксперты винят сотрудников зооуголка в халатности и недосмотре.

"За животными не ухаживают, они недоедают (овощи и зерно просто крадут). Из-за того, что пони и ослику не обрезали копыта, у них переплелись ноги - было даже в соцсетях", - сказала нам зоозащитница Людмила Чеховская.