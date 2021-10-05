В США - кадровая "зрада". Администрация Байдена выдвинула на высшую должность по надзору за банками уроженку СССР, выпускницу Московского госуниверситета Сауле Омарову. Сенсация в том, что Омарова - ярая противница капитализма и сторонница крайне левых взглядов.

Еще большей "зрадой" ее возможное назначение выглядит на фоне растущей популярности социализма, коммунизма и СССР среди части американской молодежи, о чем уже писала "Страна".

Деловой мир США уже боится, что Омарова попытается перевести американский финансовый рынок на социалистические рельсы. Тем более, что она неоднократно публично задавалась вопросом - а зачем вообще нужны коммерческие банки.

"Страна" рассказывает, кто такая Омарова и почему в Штатах все популярнее социалистические идеи.

Противница банков и криптовалют

Кроме откровенно левых взглядов и симпатий к советским методам кандидата в главы банковского регулятора, это назначение уникально еще по нескольким причинам. Впервые за 158 лет существования агентства его может возглавить женщина и представительница "цветной расы", к которым причисляют казахов.



Кроме контроля за деятельностью крупнейших банков США, Омарова также будет следить за криптовалютами, против которых она яростно выступает.

Омарова - профессор права Корнельского университета, училась в МГУ, а затем уехала по студенческому обмену в США и осталась там. Получила докторскую степень по регулированию нефтяной отрасли. Затем – второе образование и вторая докторская по банковскому надзору.

Работала в министерстве финансов при президенте Джордже Буше, была юристом в компании Davis Polk, где специализировалась на различных корпоративных операциях и консультационной работе в области финансового регулирования.

По данным Wall Street Journal, который сообщил новость о ее выдвижении со ссылкой на источники, Омарову считают критиком Уолл-стрит (финансового и инвестиционного общества).

В документальном фильме под названием "Задницы: теория" она назвала культуру Уолл-стрит "типичной индустрией бездельников". Омарова отличается очень критичным отношением к акулам Уолл-стрит, вроде BofA или Goldman Sachs. В идеале, как она считает, их вообще не должно быть.

"Контролер экономики. Кандидат Байдена по регулированию банков очень, очень ненавидит... банки", - под таким заголовком вышла редакционная колонка в WSJ.

Издание недоумевает, как человек с крайне левыми идеями стал кандидатом в банковские регуляторы - такую "капиталистическую" должность.

"В СССР, в отличие США, было гендерное равенство"

Резко леветь Омарова начала после работы в республиканском правительстве Буша, а недавно и подала стала открыто хвалить Советский Союз.

"В СССР, в отличие от США, было гендерное равенство. Зарплаты людей устанавливались государством без учёта гендерных факторов. И все женщины получили очень щедрые пособия по беременности и родам. И то, и другое в нашем американском обществе остаётся несбыточной мечтой!" - шокировала заявлением Омарова.

Высказывалась она на эту тему в своем "Твиттере" два года назад.

"Пока я не приехала в США, я и представить себе не могла, что в современном мире все еще существуют такие вещи, как гендерный разрыв в оплате труда. Что ни говори о старом СССР, там не было гендерного разрыва в оплате труда. Рынок не всегда "знает как лучше", - написала она.

"А зачем нужны банки?"

В своих статьях она выступила за расширение полномочий Федеральной резервной системы (аналог Нацбанка в США) и по сути превращение его в "советский Госплан", который будет устанавливать уровень цен на "системно важные финансовые активы", а также заработную плату рабочих. Как говорили при Союзе, "от каждого по способностям, каждому по труду".

Кроме того, она задавалась вопросом - а зачем вообще нужны коммерческие банки, которые выдают кредиты, в основном, получая рефинансирование из ФРС.



"Крупные банки сейчас кредитуют людей не из депозитов тех самых людей, а из денег ФРС. Более того, многие традиционные банки фактически прекратили предоставлять доступные кредиты бедным, рассматривая их как убыточных клиентов с высоким уровнем риска. Так зачем нам иметь таких посредников? Пусть люди кредитуются в самой ФРС", - заявила она в одном из интервью.

Также Омарова считается противником криптовалют, полагая, что монополия на платёжные средства должна оставаться у государства.

Она утверждает, что криптовалюты угрожают дестабилизацией экономики и уязвимы для злоупотребления со стороны частных компаний в ущерб государственным интересам. В своих исследованиях Омарова указывает на то, что операции с криптовалютами могут дать возможность банкам проводить больше финансовых операций без контроля ФРС и других финансовых регуляторов. В приоритете у Омаровой отслеживание деятельности (по криптовалютам) таких крупнейших банков, как JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup.

Почему Байден двигает Омарову и каковы последствия

Эксперты в выдвижении Омаровой видят попытку Байдена расширить электорат перед грядущими промежуточными выборами в Конгресс.



"Некоторых назначенцев Трампа высмеяли за то, что поддержали ликвидацию своих ведомств, а теперь странных кандидатов выдвигает Байден. Омарова хочет ликвидировать банки, деятельность которых ее хотят назначить регулировать, а ее радикальные идеи заставят покраснеть даже главного американского социалиста Берни Сандерса", - говорит нам американский журналист Дэйв Майклс.

По его мнению, выдвижение Омаровой - это продолжение попыток Байдена заигрывать с левым электоратом Демпартии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в 2022 году. Хотя он сам - ставленник капитала.

"Это кажется логичным на фоне растущих симпатий к социалистическим идеям, особенно в молодёжной среде. Впрочем, это не чистый социализм, как при СССР. Речь не идет о делении на классы, а о равенстве полов и рас, доступе к медицине, образованию. В то же время назначение такой сторонницы крайне левых взглядов как Омарова может вызвать напряженность в банковско-инвестиционной среде и в итоге привести к экономическому и политическому кризису", - считает Майклс.

Предвыборная программа, действительно, скорее "левого" толка, говорят эксперты. Истеблишмент Демпартии вынужден реагировать на "полевение" своего избирателя, которое выразилось в популярности на праймериз Сандерса.

"Экономическая часть его программы выглядит как социалистическая. Например, Байден обещал повысить налоги на прибыль для корпораций, а студентам из бедных семей с низкими доходами списать долги по кредитам за обучение. За такую "левую" программу республиканцы даже назвали Байдена "знаменосцем социалистической повестки дня". В то же время это может быть популизмом, ведь демократы являются ставленниками крупных компаний с Уолл-стрит и не будут кусать кормящую их руку. Но социальные обещания всегда были коньком Демпартии", – сказал "Стране" политолог из Вашингтона Питер Стоун.