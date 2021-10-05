В ночь на вторник, 5 октября, Кирилл Островский, "смотрящий" за Лукьяновским СИЗО, вышел на свободу. После более чем трех лет под стражей он вышел из-за истечения срока определенной судом меры пресечения.

Об этом сообщает Dетектив-Info со ссылкой на источники.

26-летний Кирилл Островский в июле 2018 года ехал за рулем Hummer и насмерть сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку и попытался скрыться. Де-юре основанием для его освобождения как раз и стало истечение сроков.

Однако 1 октября прокурор ходатайствовал о продлении его ареста, но осуществить это не удалось. Адвокаты обвиняемого заявили отвод судьи, который был оперативно рассмотрен судьей, которая отказала в удовлетворении ходатайства защиты "смотрящего".

Затем продолжился юридический спор прокуратуры и адвокатов. У "смотрящего" появились трое новых защитников и они подали ходатайства об отводе прокурора, секретаря судебного заседания и судьи.

"Несмотря на то, что этот отвод был заявлен уже во второй раз и игнорируя аргументы прокурора, у обвиняемого 4 октября истекает срок меры пресечения, судья поставила на решение вопроса о ее отводе. При этом, в связи с завершением рабочего дня, дело в автораспределение на 4 октября она так и не поставила ", - рассказали в прокуратуре.

В итоге Кирилл Островский вышел на свободу.

Ранее мы писали об обстоятельствах смертельного ДТП с участием Островского.

Также сообщалось, что дядя Кирилла Островского - известный в криминальном мире Киева человек по прозвищу Саша Оболонский. И именно на него был зарегистрирован тот самый Hummer.