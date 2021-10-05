Экс-премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмидт вспомнила, как почти 20 лет назад ее пощупал за бедро на тот момент президент Франции Валери Жискар д'Эстен. Обвинения в домогательстве прозвучали через 10 месяцев после смерти бывшего французского лидера. Об этом пишет The Local.

Такие воспоминания 54-летняя Хелле Торнинг-Шмидт изложены в ее мемуарах, отрывки из которых опубликованы датской прессой. Встреча политиков состоялась за ужином в посольстве Франции в Копенгагене в 2002 или 2003 годах. На тот момент президенту Франции д'Эстену было 76 лет, а на будущему премьеру Дании - 36.

"Я увидела, как Жискар д'Эстен, сидевший у меня, хватает меня за бедро под столом. Это было совершенно безумно. Я спросила себя, что происходит, я сменила место, и все закончилось", - делится Хелле Торнинг-Шмидт своими воспоминаниями.

Тогда она участвовала в Европейской конвенции, созданной для разработки проекта конституции ЕС под председательством бывшего лидера Франции, который скончался 2 декабря 2020 года в возрасте 94 лет.

"В наши дни это было бы расценено как сексуальные домогательства. Тогда так не было. Это было другое время, но я восприняла это как неуместный жест, и ситуация меня очень разозлила", - сказала Торнинг-Шмидт.

Известно, что она стала первой женщиной, которая возглавила правительство Дании между 2011 и 2015 годами.

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