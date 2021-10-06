В четвертом квартале 2021 года Украина Украина поднялась с 41-го на 38 место в обновленном индексе привлекательности паспортов Henley Passport Index.

Об этом сообщает Henley&Partners.

На данный момент украинцы могут путешествовать без визы или визы по прибытии в 136 стран мира, при этом наша страна находится на 38 месте в рейтинге. Нашими соседями оказались Панама (37 место) и Сербия с Вануату (39-е).

Первое место заняли Япония и Сингапур, чьи граждане могут без виз ездить в 192 страны.

На втором месте рейтинга - Южная Корея и Германия, у их граждан есть возможность попасть без визы в 190 стран. На третьем месте - Финляндия, Италия, Люксембург и Испания, граждане которых имеют безвизовый доступ в 189 стран.

Российская Федерация же находится на 52 месте. Россияне имеют безвизовый доступ в 118 стран. Беларусь занимает 73 место, граждане республики могут попасть без визы в 78 стран.

Каждый квартал индекс паспортов анализирует визовые правила более чем двухсот стран и территорий мира, составляя рейтинг исходя из количества стран безвизового въезда.

Напомним, Еврокомиссия требует запрета на выдачу гражданам Украины двух и более действующих заграничных паспортов.

"Страна" подробно разбиралась, почему ЕС требует лишить украинцев права на два загранпаспорта.