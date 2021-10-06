Защитник сборной Украины и английского клуба "Манчестер Сити" Александр Зинченко побывал на футбольном матче с бойцом смешанного стиля (MMA) из России Хабибом Нурмагомедовым.

Совместные снимки футболист опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

На фотографиях спортсмены обнимаются.

"Все еще номер один в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), легенда. Было очень приятно смотреть игру и болтать с тобой», - написал Зинченко.

"Сейчас начнется: о нет, он же из России! Крепись, Зина, и продолжай быть таким же шикарным футболистом", - предрек пользователь blohinnikita. И как в воду смотрел.

В пост стянулись возмущенные пользователи, которые против любых проявлений дружбы с россиянами.

"На этих фото есть один лишний элемент из России", - гласит комментарий ostapmikitin. "Кроме него не было, с кем сходить на матч?" - осудил фото подписчик blackbob1977. "Не видать тебе капитанской повязки в сборной", - предрек некто doc_havryliuk. "Когда фотка с Кадыровым?" - поиронизировал zobakox. "Ты б ещё с Кадыровым в дёсна засосался", - помянул главу Чечни еще один человек с ником vovkervovs.

"Пздц, сначала Яремчук фоткается с Бастой, теперь ты фоткаешься с еще одним фанатом Путина и Кадырова. Вы вообще думаете своей головой или вам абсолютно все равно на то, кто эти люди?" - высказался ivanstepchenko.

Однако большинство комментариев вообще не касались политики, в них люди выражают симпатии спортсменам и фотосессии.

Летом "Страна" рассказывала, как легкоатлетка из Украины Ярослава Магучих на Олимпиаде после завоевания бронзы сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене. За это девушку затравили украинские националисты. А Ирина Фарион даже назвала талантливую спортсменку биомусором.