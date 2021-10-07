Украинские предприниматели в панике. До 11 октября им нужно подать ведомости о конечных бенефициарах. Но в центрах админуслуг, налоговой, у нотариусов сейчас огромные очереди. Поэтому бизнес боится, что не успеет разобраться со справками к дате "Ч", что грозит компаниям немалыми штрафами - от 17 до 51 тысяч гривен.

Правда, в Минюсте говорят, что не будут штрафовать "опоздавших". В профильном комитете Рады пообещали предпринимателям в ближайшее время отсрочить последний срок подачи ведомостей (проект на эту тему уже есть). Но пока непонятно, будут ли выполнены эти обещания.

Между тем, ажиотаж вокруг "справок о бенефициарах" уже бьет по карману.

"Если по-минимуму, 3,5-3,5 тысяч гривен. Нотариусы взвинтили цены. банальное заверение копии паспорта, которое еще недавно стоило 150-200 гривен, сейчас обходится в 500 гривен. В целом подготовка документов - от 2 тысяч, но уже есть ценники до 5 тысяч. Это если самому стоять в очередях. Но можно купить место в очереди. В тех же центрах админуслуг такса 100 долларов. Дошло до того, что открывается запись, через полчаса мест нет, можно только купить у посредников. То есть, делают на этом хороший бизнес", — рассказал нам глава предпринимательского объединения SAVEФОП Сергей Кравченко.

При этом предприниматели не понимают - зачем вообще этот ажиотаж со справками, если вся информация о бенефициарах компаний есть в госреестрах.

"У нас же вроде государство в смартфоне, а нужно бегать по нотариусам заверять копии паспортов", — иронизирует Доротич.

Разбирались, зачем государство "вручную" собирает ведомости о бенефициарах всех украинских компаний.

Сдать бенефициара за 100 долларов

Эпопея с ведомостями о конечных бенефициарах началась еще с лета.

В законе №361 "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения", который был принят еще в конце 2019 года, а вступил в силу в апреле 2020 года изменили формулировки по определению конечного бенефициарного собственника.

Конечный бенефициарный собственник, согласно пункту 30 статьи 1 этого закона - это любое физлицо, которое осуществляет решающее влияние на работу юридического лица. Но выделили прямое и непрямое влияние.

Первое - это владение пакетом от 25%, второе - контроль пакета акций через связанных физических или юридических лиц, трасты или другие образования.

Поэтому всем юрлицам, которые зарегистрированы до 28 апреля 2020 года (то есть, даты вступления закона в силу) нужно обновить ведомости о бенефициарных собственниках.

Порядок такого обновления Кабмин принял только в этом году, и на подачу ведомостей бизнесу дали три месяца, которые истекают 11 октября.

Госрегистратору нужно подавать следующую информацию — заявление о подтверждении сведений о конечном бенефициаре, структуру собственности компании, если учредителем является нерезидент - выписку из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающего регистрацию в стране местонахождения, нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личного конечного бенефициарного собственника.

Но, как рассказал нам Доротич, изначально от чиновников не было разъяснений, как именно заполнять ведомости. "Поэтому с первой попытки далеко не все могли сдать документы, меня самого заворачивали несколько раз", - говорит Доротич. Предприниматели начали ходить по кругу, в итоге выстроились огромные очереди. Которые по мере приближения к дате "Ч" только растут.

"Я записался к нотариусу на заверение паспорта на 16.00,а смог попасть к нему только в 21.00. У госрегистраторов, в ЦНАПах - везде ажиотаж. В Киеве еще более-менее нормальная ситуация. Но уже в Киевской области - ажиотаж. По регионам тоже самое - люди занимают очереди с ночи и стоят целый день, и это еще повезет, если не придется приходить еще и на следующий день. Не понимаю, зачем это делается. Смена бенефициарного собственника фиксируется в госреестрах, можно ведь автоматически их подтянуть. Если ждут, что бизнес признается, что, дескать, по документам собственник один, но в реальности контролирует компанию другой бенефициар, то это просто смешно. Но по карману нам уже ударили. Услуги нотариусов резко взлетели в цене - в 2-3 раза. Плюс нарисовались разного рода посредники, которые продают места в очередях. Создается впечатление, что на бизнесе просто зарабатывают деньги", - говорит Доротич.

По его словам, минимальные затраты на подготовку пакета документов - 2,5 тысячи гривен. С учетом того, что в Украине порядка миллиона юридических лиц, которые должны подавать ведомости, речь идет о 2,5 млрд гривен.

Причем, информацию о бенефициарах нужно будет обновлять ежегодно.

"То есть, весь этот ад будет повторяться каждый год, но со следующего года платить придется еще и в ЦНАПах - 700 гривен госпошлины", - говорит Доротич.

"Какая же это диджитализация?"

Впрочем, уже понятно, что к 11 октября бизнес не успеет подать документы.

В Минюсте заявили, что штрафовать "опоздавших" (а штрафы от 17 до 51 тысяч гривен) не будут.

"С учетом количество юридических лиц(более 1 млн), которые должны подавать государственному регистратору ведомости о конечном бенефициарном собственнике и пропускной способности регистрационной системы (на данный момент ведомости подали 171333 юрлица) пропуск дедлайна будет обусловлен объективными причинами", - заявил глава Минюста Денис Малюська. Впрочем, он сказал, что гипотетически протокол на нарушителя составить все же могут, хотя доказать вину и привлечь к ответственности будет сложно.

"Короче говоря, не рекомендую сейчас брать штурмом госрегистратов и переплачивать космические деньги юристам за помощь с подачей ведомостей", - цитирует Минюст на своей официальной странице в Фейсбуке Дениса Малюську.

Впрочем, дело не только в штрафах.

"У меня вопрос к министру финансов . Уважаемый Сергей Марченко, зачем мне. Физическому лицу, учредителю предприятия, заверять у нотариуса копию моего паспорта, который мне выдало государство? Зачем мне куда-то сообщать о том, что я - учредитель этого предприятия, если в реестрах государства эта информация уже есть? Я являюсь учредителем трех предприятий , каждая процедура стоит 2100 гривен. Объясните, зачем я потратил 6300? Какова цель этой операции? Зачем нотариус заверил все то, что у вас и так есть", - удивляется столичный предприниматель Павел Себастьянович.

"Какая же это диджитализация, если нужно бежать заверять паспорта и часами выстаивать в очередях, чтобы просто подтвердить данные из госреестра", - добавил Доротич.

Впрочем, далеко не всем такую информацию удается подтвердить. Киевский предприниматель рассказал "Стране", что в учредителях его компании числится бывший бизнес-партнер, который давно не имеет никакого влияния на компанию. "Связи с ним нет, он где-то не неподконтрольной территории. Понятно, что копии его паспорта я не могу предоставить. Судя по всему, придется перерегистрировать юрлицо", - говорит бизнесмен.